Farbar vei ut av klimakrisen

SAKPROSA: Det finnes håp, også for klimaet. Bjørn H. Samset viser en vanskelig, men farbar vei ut av krisen.

Bjørn H. Samset er en av våre fremste klimaforskere. I «2070» tegner han opp det store bildet på klimafronten.

Sven Egil Omdal Journalist

Bjørn H. Samset: 2070. Alt du lurer på om klimakrisen, og hvordan vi kan komme oss forbi den. 463 sider. Cappelen Damm.

Like ved Brandenburger Tor i Berlin passerte jeg for noen dager siden en plakat som antakelig hang igjen etter den siste store «Fridays for future»-demonstrasjonen. Budskapet var at vi har fem år på oss til å redde verden fra katastrofen, bortsett fra at femtallet var overstrøket og erstattet med fire. Det er kortere tid enn det tar å omregulere en kommunal parkeringsplass.

Bare å gi opp, altså, om det ikke var for at ryggsekken var tynget av 463 sider grundig dokumentasjon for at riktignok har vi det travelt, men fullt så dramatisk er ikke situasjonen. Vi må handle nå, vi må ta noen avgjørende og omfattende grep, og vi må fortsette å ta dem i tiårene som kommer. Men gjør vi det, er det mulig at verden om 50 år - ikke 5 - kan konstatere at det store sammenbruddet ble avverget. Dette er det forbeholdne, men grunnleggende budskapet i det som bør bli håndbok for alle som vil delta i klimadebatten.

Bjørn H. Samset er en av våre fremste klimaforskere og en av hovedforfatterne for FNs klimapanel. I «2070» tegner han det store bildet av hvor komplekst ikke bare klimaet, men også klimaforskningen, og ikke minst klimadebatten, er. Om det forslitte uttrykket «alt henger sammen med alt» noen gang har sin berettigelse, er det som en beskrivelse av sammenhengene mellom solens aktiviteter, urolighetene i jordens indre, strømmene i havet, skyenes bevegelser og menneskenes aktiviteter. Likevel klarer Samset på beundringsverdig vis å lede leseren gjennom disse komplekse forbindelsene uten å miste tråden, og uten å kreve forskerkompetanse for å forstå hva han formidler. Noen ganger vipper metaforene på grensen til onkel Bjørn tegner og forteller, men stort sett lander han stødig, innimellom også med velkomne innslag av humor.

Boken åpner med en forsikring om at det ennå er håp, og avsluttes med et fascinerende og dristig scenario som synliggjør én vei ut av krisen. Men innimellom er det ikke fritt for at boken inneholder så mye alvor at den på ingen måte stimulerer trangen til å utlyse nye oljefelt. Vi må ha netto null utslipp i 2050 for å nå målet om 1,5 graders oppvarming, i 2070 for å nå målet om to grader. Eller, som han påpeker: Vi bør slutte å snakke om to grader som et mål, når det faktisk er et tak vi ikke må trenge gjennom.

Samset går systematisk gjennom de ulike faktorene som påvirker klimaet. Underveis tar han livet av noen av klimaskeptikernes påstander, som at endringene skyldes solen (noe kanskje, men på langt nær nok til at det kan være forklaringen), at det var varmere i middelalderen (noen steder, men ikke globalt, og det er det som teller), eller at det er betydelig vitenskapelig uenighet om klodens tilstand (uenighet er vitenskapens drivstoff, men her er det overveldende enighet om selve hovedfortellingen om at vi er på vei mot et point of no return).

Mange vil utfordre Samsets vurdering av de ulike løsningene, og etterlyse flere veier til målet. Det er som det skal være, dette er en grundig dokumentert debattbok, ikke en fasit.

Han kommer klimaskeptikerne i møte ved å si at noen av deres forklaringer kan være biter av det store bildet, men viser samtidig hvor galt det er å tro at disse bitene er hele bildet. For den som har en eller flere slike skeptikere i nærheten, burde julegaveproblemet være løst. Denne boken er en skattkiste, eller snarere et energireservoar av fakta og argumenter, for alle som vil ha en seriøs debatt om vår tids viktigste tema.