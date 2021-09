Gyllent fra Galway

Å spille gamle sanger om igjen, har vært en måte å komme seg gjennom pandemien på.

Brigid Mae Power

Brigid Mae Power: «Burning your light» (Fire)

Townes Van Zandts «For the sake of the song» fra 1968 er et album som hører hjemme i enhver platesamling med respekt for seg selv. Der er herfra Brigid Mae Power henter «I'll be here in the morning» og lager en usedvanlig vakker versjon.

«One more cup of coffee (Valley below)» fra Bob Dylans «Desire» (1976) er også et sikkert valg, selv om Powers nedstrippede versjon lyder nesten naturstridig i forhold til originalen. Til gjengjeld kommer den vemodige teksten tydeligere fram, og Aretha Franklins «It ain’t fair» gjennomgår samme renselse.

Patsy Cline står bak «Leavin’ on your mind», mens «May morning dew» er en tradisjonell ballade fra Powers irske hjemland.

Jason Molina opptrådte under navnet Songs: Ohia og var en av dem som rusmisbruket tok fra oss så altfor tidlig. Han døde i 2013, bare 39 år gammel. Power kler av de seks kuttene og svøper dem varsomt i stemmen og sparsom instrumentering.

Nydelig gjort.

Beste spor: «I'll be here in the morning», «Leavin’ on your mind».