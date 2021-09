Varmt og intimt

PLATE: En å søke til hvis du trenger en venn i en vanskelig verden.

Le Ren er Lauren Spear fra Montreal i Canada.

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Nå nettopp

Le Ren: «Leftovers» (Secretly Canadian/Playground)

Lauren Spear, alias Le Ren, ga i fjor ut en enestående fin ep på fire sanger utløst av at ekskjæresten døde i en trafikkulykke. Nå kommer debutalbumet, og det er nesten like bra.

Igjen handler det om forhold; om hva vi føler overfor mødre, elskere og venner. Om dem vi mister og dem vi møter. Om sorg og melankoli og veien videre. Sangene er tilbakeblikk på hva hun selv har opplevd; følelser og øyeblikk fra fortiden som fortsatt betyr noe. Hør bare nydelige «Dyan» om moren.

Du kan godt sammenligne Spear med Karen Dalton, Joni Mitchell, Vashti Bunyan og John Prine, eller egentlig hvem som helst som har framført en stillferdig vise som har krøpet inn under huden på deg. Hun er fra Montreal, men albumet er spilt inn i Portland i Oregon med Chris Cohen som produsent og et knippe musikere som leverte bidragene fra sine ulike hjemsteder.

Le Ren er de første streif av soloppgangen etter en mørk natt.

Albumet kommer 15. oktober.

Beste spor: «Dyan», «Who’s going to hold me next?», «Annabelle & Maryanne», «Willow».