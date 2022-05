Ferskt & Frekt: Den beste musikken nå

Vi har samlet de ferskeste (og frekkeste) lokale og nasjonale høydepunktene til deg her <3 Spillelisten i Spotify ligger i bunnen av saken.

Stella anbefaler: Dre Woods, Hawwan – Spillkonsoll

Ikke så ferske, men ofc frekke. Funky, low-key hip-hop fra byn – og en by til. Behagelig beat og fine rim og rytmer som kan matche sommerkvelden. To ukjente navn som fortjener mer oppmerksomhet.

Leif Tore anbefaler: Froddi & Compagniet – Stølsliv

Veteran-alarm! Mirakelmannen Froddien åpner med «Eg vil hoppa i høyet», og hva mer kan man ønske seg? Fin sang signert Øystein Eldøy, en litt småseig rocker som kunne vært fra 70- eller 80-tallet. Men hør på Froddien da! Hør på Froddien!!

Tor-Arne anbefaler: Mållgudd – Nittitallskid

Mållgudd leverer School of Rock-verdig låtmateriale med alle triks som finnes i boken pluss litt strø på toppen. Klinten skilles klart fra hveten med referansene til Pokémon Gul og kortflipping med glinsjekort på spill. Alle født på nittitallet med jojo i lommen, kapsen bak-frem og vettet i behold vil skjønne at Mållgudd er mållgudd.

Stella anbefaler: Insomniac Bears- See You In Court

Pop for de som er lei av pop. Dette kan kalles for en supergruppe. Insomniac Bears har medlemmer fra bl.a. Team Me, Lukestar og Rumble in Rodhos. Hver brikke tar med seg det kreative overskuddet fra andre prosjekter og lager et lappeteppe av inntrykk og urealiserte ideer. «See you in court» er både fin, kaotisk og lettere nostalgisk. Kos dere.

Leif Tore anbefaler: Geir Zahl – Det var ei tid

Tett og melodiøst lekker liten sak fra den København-bosatte brynebuen med fortid i et visst band. Indiepop god som noe, med flinke Marthe Aarseth (ex-Tôg) på gjestevokal. Glad, lett, nostalgisk om å se noen igjen som du ikke har sett på mange, mange år, og kjenne at hjertet banker litt ekstra.

Tor-Arne anbefaler: Pauli – Dag$Natt

Bare gode vibber og halve horn med ost skinka piffi varmt fra Pauli og produsent 0pie. I debutsingelen leter Pauli etter meningen med livet, og det er ikke helt umulig at den ligger et sted i låter som Dag$Natt.

Spillelista:

Her har vi samlet låtene i ei litta spilleliste (oppdateres ukentlig):

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden