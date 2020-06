Mer sol og sommer enn dette blir det ikke

Han har skapt en egen sjanger, skrevet bestselgere, eier restauranter og har fanatiske fans.

Jimmy Buffett dyrker det gode livet. Foto: Mailboat Records

Jimmy Buffett: «Life on the flip side» (Mailboat)

Med en formue på rundt en halv milliard dollar er Jimmy Buffett en av verdens rikeste musikere, men ganske ukjent i Norge.

Sangene handler i stor grad om å seile i Mexicogolfen og Det karibiske hav, surfe, drikke og generelt kose seg i sola. En deilig drøm, men Buffett har ikke skapt klassikere på samme måte som Beach Boys eller Harry Belafonte. Til gjengjeld har han lagd sin egen sjanger, kalt gulf and western med innslag av calypso, pop, folk og country.

Album nummer 30 åpner med latskap i «Down at the Lah De Dah» og hyller det gode liv i «Who gets to live like this». I «Mailbox money» synger 73-åringen om å sløve på royalty, mens «Half drunk» er drikking ved midnatt.

To av hitene hans var inspirasjonen bak fjorårets parodiske film «The beach bum», der Buffett selv dukket opp.

Han er underholdene på årets album, men det kan bli for mye sol. Om ironien er der, stikker den ikke dypt nok.

Beste spor: «Down at the Lah De Dah», «The slow lane», «Book on the shelf».