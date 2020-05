Sjekk denne musikkvideoen

Midt under koronaen gikk Gilberdal all in da de laget musikkvideo i Lysefjorden.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Aftenbladet

Gilberdal er en trio bestående av Øystein Gilje, Kjell Emil Berge og Tor Kjetil Espedal. 8. mai slippes trioens nye singel «Fjell» sammen med en musikkvideo produsert av Fabel Media.

22. april, på det som viste seg å bli årets vakreste dag - til nå - rigget de seg til i Lysefjorden. De har også fått tilsendt klipp fra fjellelskende mennesker fra hele landet som er brukt i videoen. Espen Fadnes kastet seg faktisk utfor i wingsuit mens han sang låten.

Teksten er skrevet av Ingvar Hovland og tar for seg fjellene som står der stødig gjennom tidens tann.

Gilberdal fikk sitt første skikkelige napp i spotlightsjøen da de laget det som ble Vikings cupfinale-sang, «Det besta som har hendt meg».