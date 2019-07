Amerikansk rasisme under lupen

1 2 3 4 5 6

Colson Whitehead: Nickel-guttene. Oversatt av Knut Johansen. 233 sider. Kagge.

Vil du bli minnet på amerikansk rasisme og barnemishandling i den nære fortid, bør romanen «Nickel-guttene», den niende, greit oversatte boka til hyppig prisbelønte Colson Whitehead (f. 1969), være et naturlig valg.

I en tredelt fiksjonsfortelling – som ifølge et kort takkeord bakerst i teksten er basert på faktiske hendelser – formidles livshistorien til prektige Elwood Curtis, en svart gutt som innledningsvis forlates av foreldrene da han er seks, og som vokser opp hos bestemora i Tallassee, Florida. Han er skoleflink og skal begynne på college da han får haik med en grønn Plymouth. Den er stjålet, noe som fører til at uskyldige Elwood omgående sendes til Nickel, siden 1899 delstatens oppdragelsesanstalt for brysomme gutter, både hvite og svarte.

Skildringen av Nickel-oppholdet i romanens andre hoveddel er detaljert og virker troverdig i all sin realistiske tyngde. Her må over 600 gutter brenne teglstein, legge fliser, klippe gresset, jobbe på åkrene, drive et trykkeri, akseptere elendige levevilkår og korrupsjon, finne sin plass i makthierarkiet, lære seg å holde kjeft, lide, klatre i systemet. Skoletilbudet er håpløst. Brutal vold utøves av både bøllete gutter og sadistiske, Ku Klux Klan-sympatiserende voksne. Da Elwood prøver å hindre et slagsmål, drasses han til Det hvite hus, skamslås, besvimer, havner på sykestua og skaffer seg varige arr på kroppen for resten av livet.

Om styreren og oppsynsmennene er ekstra misfornøyd med en av guttene, drepes vedkommende og graves ned på en skjult kirkegård, en dyster hemmelighet som først oppdages og blir kjent for offentligheten etter at denne institusjonen blir stengt tidlig på 2000-tallet.

Men heldigvis fins det lyspunkt i mørket. For Elwood er vennskapet med den robuste Nickel-veteranen Turner det viktigste. Sammen flykter de fra anstalten, forfulgt av hunder og torturister med våpen.

Hva utfallet blir, får vi først vite i tredje hoveddel. Der utspiller handlingen seg i New York og et identitetstyveri avdekkes på elegant, perspektivrikt vis. Den overrumplende vrien som finner sted, løfter historien om Elwood Curtis og Nickel opp på et nivå som overskrider det man forbinder med en enkel, sosialrealistisk tendensroman av vanlig merke.

Ellers er bruken av allusjoner – bl.a. til Martin Luther King Jr. og James Baldwin, filmen «Lenken», Elvis og Cassius Clay – både med på å understreke tematiske kjernepunkt og styrke tidskoloritten i denne engasjerte historien om et «endeløst brorskap av ødelagte gutteskjebner».