Ukens anbefalte sanger

Nå jobbes det med debutalbumet med melodiøs rock og tekster fra eget liv. Med seg har han Tommy Grude, Ørjan Kjøs, Toma Rovik og produsent Jørgen Manke.

«Line up behind me» er singel nummer to, og den får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag.

Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify, og tidenes beste sommerlåter finner du på en annen liste.

Her er listen

Line up behind me – Tofteberg

The Future – Arthur & The Emigrants (with Ray Davies)

I hear you paint houses – Robbie Robertson

James Bond – Iggy Pop

Carry I through – Chezidek

In the air – Allah-Las

Don’t be shy – RF Shannon

Talking dogs & atom bombs – Darrin Bradbury

Crowded table – The Highwomen

Help me, Athena – Label

Athens – Elva

Kelly Finnigan – I don’t wanna wait

Diamonds back to coal – Jeremy Ivey

Elegant Girl Inc – Blonder

I heard my mother praying for me – Meursault

Heaven – Max Romeo

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.