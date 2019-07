Så tett på livet og stoffet

1 2 3 4 5 6

Tormod Haugland: Om søvn og mørke. Roman. 164 sider. Oktober.

Tormod Haugland (1962, debut 1994) er ein av mange som for tida har eige liv og eigne opplevingar som tema og utgangspunkt for diktinga si; ingen eg har lese, heller med større finkjensle og godhug for dei folka han har vakse opp og levd med: Han har ingen økser å slipa, ingenting å hemna, ingen å henga ut, om det då ikkje er seg sjølv han vil koma under ver med same koss det kjennest. I prosessen tar han ikkje lett på seg sjølv, men forblir likevel heile vegen ein gild mann å bli stadig betre kjend med.

Den førre romanen hans, «Om dyr og syn» frå 2017, spenner over tre tiår og handlar om eg-forteljaren Tormods oppvekst på ein gard på strilalandet. Der er han nærmast født til å bli bonde, men sel odelsgarden då faren døyr, bryt over og blir buande i Bergen som forfattar. Årets «Om søvn og mørke» har eit minst like stort tidsspenn, men med to tyngdepunkt – det eine i barndom og oppvekstår, det andre då han omsider etter mange år får ein son med partneren A gjennom ti år, og roar seg med hennar hjelp.

Den første delen, frå oppvekst og ungdom, handlar om ein kjensle- og sansevar, arbeidsam også, gut som i skrivande ettertid har detaljerte minne om maur og mark, om arbeidsøkter, om foreldre og ein bestefar som gjer alt han kan for å undervisa sonesonen i moral og farne slekter. Ikkje alt sit så godt som den gamle kunne ønska, for guten veks til med stor sans for rus, først med opplevinga av smugrøykingas svimlande kjensler, seinare alkoholens fluktgjerande verknad. På same tid tar han farvel med autoritær moralisme, representert av kyrkja; alt saman førebuingar til avskil frå heimegard og bygderammer.

Den andre delen skyt fart då han kjem til byen og skal søka seg inn på Skrivekunstsakademiet med ei kafkainspirert novelle (som får si eiga historie i ei novelle for seg), med fascinasjon for skrivereiskapar, som i hans førdatatid går frå handdrivne skrivemaskiner til elektroniske kulehovuder og retteteip. I byen er det hybelliv, med enkle måltid, drikk og kvinner i flukten frå heimstaden, og draumen om kunstnarkarriere.

Det går seg til, med A si hjelp og sonen U. Tormod veks i vit og forstand. Han vinn stadig større sjølvinnsikt («Eg hadde gått for langt. Eg måtte gå tilbake.»), i ein oppvekst-, dannings- og kjærleiksroman av uvanlig kvalitet.