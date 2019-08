Gøy og grotesk

1 2 3 4 5 6

Knife Wife: «Family party» (Sister Polygon)

Jeg vet ikke med deg, men jeg har i alle fall den egenskapen at når jeg først slapper av, som i ferien, så blir jeg syk. Så også i år. Mens jeg lå der og syntes synd på meg selv, scrollet jeg forbi en utgivelse fra amerikanske Knife Wife.

Trioen fra Washington DC holder pønkefanen hevet med slapp neve, tomt blikk og stor humor. Hvis du synes at lobotomi, døde hunder i fryseren, det å spise snørr og samle på din utkåredes brukte bandasjer er morsomt.

Tenåringene Ruby, Nico og Sami synes det. Melodiene har en rå kant, men fungerer her mest som et verktøy for å levere et surrealistisk, grotesk tekstunivers. Lydbildet er minimalt, en slags no-wave av den veldig lo-fi typen.

Vi serveres ti låter fordelt på 23 minutter, og kommer du deg forbi en noe monoton første halvdel belønnes du med høydepunktet «Lobe», skrikende «Cheek» og den synth-skumle «Fruity Void».

Avslutningen «Dogs» viser at Knife Wife er et band å følge med på framover.

Beste låter: «Cheek», «Lobe».