16 sanger før maskinene overtar verden

The Divine Comedy: «Office politics» (Divine Comedy/Border)

Hva føler du når en Tesla suser forbi i bussfila og trenger seg inn i køen lenger framme? Eller når føreren av en Audi-suv mener at reglene i en rundkjøring ikke gjelder for ham?

Er du som undertegnende og henter fram noen gloser fra din innerste, svarte pøl? Eller gjør du som Neil Hannon og skriver en sang? «Queuejumper» ble til etter en nesten-kollisjon med en BMW som ga gass.

I jump the queue, I jump the queue

I jump the queue ‘cause I’m smarter than you

I jump the queue, I jump the queue

I jump the queue ‘cause I’m better than you

Regler gjelder ikke for de rike, og vi andre er bare misunnelige. Ædabæda.

Den rytmesterke sangen åpner det 12. albumet til The Divine Comedy, bandet til nordirske Hannon. Crooning og kammerpop er hva vi vanligvis forbinder med 48-åringen, men her tar han flere avstikkere.

Fakta: The Divine Comedy Bakgrunn: Dannet av Neil Hannon i Enniskillen i Nord-Irland i 1989. Utgivelser: «Fanfare for the Comic Muse» (1990), «Liberation» (1993), «Promenade» (1994), «Casanova» (1996), «A short album about love» (1997), «Fin de Siècle» (1998), «Regeneration» (2001), «Absent friends» (2004), «Victory for the Comic Muse» (2006), «Bang goes the knighthood» (2010), «Foreverland» (2016). X

Tittelkuttet «Office politics» er stilig snakkesynging over kunstig lyd, der jeg-personen er bankmannen Sir Hillary Oldmoney. I «Absolutely obsolete» er møter vi en overflødig, gammel sliter som lengter tilbake til en tid der man kunne sjeldne mellom svart og hvitt og ikke alt var en gråsone. Gjester på denne er Hannons samboer Cathy Davey, Chris Difford fra Squeeze og Thomas Walsh fra Pugwash.

I «Infernal machines» hører vi om maskiner som kan gjøre ditt og datt og ting som ikke vi kan. Maskiner som til slutt vil ta over verden. Skynet, her kommer vi.

Temaet forfølges i «You’ll never work in this town again». Automasjon skaper arbeidsløshet. That crazy algoritm styrer livet ditt. De latinske rytmene er bygd rundt et tema fra Percy Faiths «Bim! Bam!! Boom!!!».

«Norman and Norma» er paret som etter bryllupsreisen til Mallorca i 1983 aldri opplevde samme spenning igjen. Ikke før de deltok i et historisk slag i Clacton etter at barna var voksne. En søt hverdagshistorie eller noe mer? Clacton er en badeby i tjukkeste Ukip-land der 70 prosent stemte for Brexit. Fighting like it’s 1066!

Småmorsomme «Psychological Evaluation» er et intervju foretatt av en datamaskin. «The synthesiser service centre super summer sale» er bare plagsom.

Deretter er vi tilbake på sporet. «The life and soul of the party» er en frisk poplåt med diskorefreng, om han som snakker som en foss og tror han beveger seg som Jagger. Sangen toner ut med et stille I’m all alone in here, og plutselig føler vi med den brautende fyren. Genialt gjort.

«A feather in your cap» er den underlegne parten i en one night-stand, en varsom ballade inspirert av Pet Shop Boys. Musikal-aktige «I'm a stranger here» handler om fremmedgjøring: I went out for a loaf of bread, now everything I love is dead.

På slutten av sangen mister en strofe fra «Happy days are again» all kraft, en overgang til beksvarte «Dark days are here again». Sangen ble påbegynt samme morgen som Hannon fikk vite resultatet av presidentvalget i USA. Himmelen var apokalyptisk grå, og det føltes som slutten.

«Philip and Steve's Furniture Removal Company» er en tenkt intro til en sitcom om musikk-pionerene Philip Glass og Steve Reich som drev et flyttebyrå på slutten av 60-tallet.

I «'Opportunity' Knox» vender vi tilbake til «Come home Billy Bird» fra 2004. At Billy stakk av fra jobben, åpner muligheter for andre. Noen burde fortalt Hannon at 16 kutt blir for mye når ikke alt holder mål, men han driver jo sitt eget plateselskap.

«After The Lord Mayor's show» er uansett en flott sang, før han setter punktum med følelsesladde «The working day is done». Scott Walker døde i mars, men Neil Hannon ivaretar arven.

Beste spor: «Queuejumper», «Norman and Norma», «The life and soul of the party», «After The Lord Mayor's show», «The working day is done».