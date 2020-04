Sju av vårens aller beste krimbøker

KRIM: Her er sju av vårens beste krimbøker. Om de har noe felles? I så fall at de er mer enn bare krimgåter. Her er britisk middelalder, europeisk krigshistorie, amerikansk skam, svenske fordommer ...

Publisert: Publisert: Nå nettopp

88 år gamle John Le Carré er aktuell med nok en spionroman av høy kvalitet, ifølge Aftenbladets anmelder. Foto: johnlecarre.com

Tarald Aano Redaktør

Marit Egaas Stavanger

Hardtslående fra Stockholm

Martin Holmén: Slugger

Hardtslående nordisk noir fra et trøstesløst Stockholm på 1930-tallet. Byen er befolket av gangstere, horer, kommunister, sodomitter, spiritister og annet pakk. Nasjonalsosialismen blomster og tiltrekker seg prest, purk og halve offiserskorpset. Men så blir soknepresten, som også er profilert antinazist, drept. Dermed må vår helt, en tidligere bokser som aldri lærer av sine feil, ut på morderjakt for tredje gang.

Les også Møt antihelten Harry Kvist, født i hor, strøk i livets skole

Dystert fra Twin Peaks-land

Robert Dugoni: Lysningen

Indianerjenta Kimi Kanasket forsvant en fredagskveld i 1976, i en liten by høyt oppi fjellene. Dagen etter ble hun funnet druknet i elva, og myndighetene konkluderte med selvmord. 40 år senere hentes saken fram igjen, og mye tyder på at noen dekket over saken for at ikke ei død indianerjente skulle ødelegge den forestående landsbyfesten. Ros til flotte miljøbeskrivelser fra Twin Peaks-land.

Les også Ei død indianerjente skulle ikke ødelegge småbyidyllen

Kongelig mord i kaotisk tid

C.J. Sansom: Opprør

Kombinasjonen av historisk roman og krimgåte funker ypperlig i den sjuende romanen om en uvanlig helt fra 1500-tallet. Kongen er elleve år gammel, og en fjern slektning blir fengslet for mordet på sin kone. Den pukkelryggede Shardlake blir vår forteller fra et England i kaos. Statskassa er tom, skattene er høye, og det føres en omstridt krig mot Skottland.

Les også Mord i kaotisk tid

Elegant fra mesteren

John Le Carré: En fri agent

88 år gammel leverer spionromanens store mester fortsatt kvalitet. Etter at den kalde krigen var over, har Le Carré gang på gang skrevet om aktuelle konflikter over hele verden og menneskene som er involvert i dem. Denne gangen er han tilbake til et splittet England, sterkt preget av Brexit. Og hvis innholdet her har noen som helst likhet med virkeligheten, går vi skremmende tider i møte.

Les også Elegant spionkrim fra Le Carré

Mer enn bare en krim

Tove Alsterdal: Blindtunnel

Jo, dette er selvsagt en krimroman. Det handler jo om et barnelik som blir funnet i en kjeller, eller en slags tunnel under den tsjekkiske vingården som nylig er overtatt av svensker. Men det er minst like mye en bok om europeisk historie, særlig fra rundt andre verdenskrig. Og en beretning om et par i mental motbakke.

Les også En sjelden krimroman

En fest av en thriller

Mick Herron: Sløve hester

Dette er den nye stjernen blant agent- og krimforfatterne. «Sløve hester» viser at det er fortjent. Etter en litt treig start, som han bruker på å etablere det stiligste persongalleriet på lang tid, drar han i gang en forrykende historie om terror og britisk etterretning. Men hvem er de sløve hestene som har gitt boken tittel? Agenter som har tabbet seg ut og derfor er plassert på, nei utenfor, sidelinjen. Og de som ordner opp, selvsagt. Kult!

Les også En fest av en thriller

Svensk utkantkrim

Christoffer Carlsson: Jærtegn

Da Christoffer Carlsson dukket opp med «Den enøyde kaninen» (2014), ble jeg mektig imponert. Hans bygdeberetning knuste krimklisjeene og ble en nydelig fortelling om vennskap pakket rundt en krimgåte. Årets «Jærtegn» er nesten like bra. Igjen skriver han fra utkantsverige, om bygda der alle vet alt om alle – og likevel ikke. Hovedpersonen er fra en familie som alltid har betydd trøbbel, og havnet i trøbbel. Kommer han seg unna? (Og hvis dette frister; Stina Jacksons «Sølvveien» som kom seint i fjor, er enda bedre!)

Publisert: Publisert: 2. april 2020 21:30