Stavanger-fotograf i stor digital utstilling

Den Los Angeles-baserte fotograf- og billedkunstneren Torbjørn Rødland fra Stavanger er en av fem norske kunstnere som deltar i utstillingen New Visions i Henie Onstad Kunstsenterer.

Eggs, 2019. Foto: Torbjørn Rødland

– Torbjørn Rødland er en av de mer etablerte fotografene som blir presentert i utstillingen, som totalt viser arbeider av 31 fotografer, sier Gunhild Varvin som er kommunikasjons- og markedsdirektør ved Henie Onstad.

Rødlands bilder er lett provoserende. Man ønsker å vite mer, hva som ligger bak. Et bilde sier mer enn tusen ord heter det, men noen ganger kan et bilde skape flere spørsmål enn svar. Hans fotografier gjør akkurat det - får betrakteren til å ønske å vite mer om konteksten rundt bildene.

Utstillingen New Visions viser fotografier, skulpturer, video- og VR- installasjoner. Kunstverkene tøyer grenser for hva som vi tradisjonelt oppfatter som fotografi. New Visions er en triennalen, som betyr at den vil foregå hvert tredje år, og er den første i sitt slag i Norge. Triennalen er kuratert i samarbeid med det kunstnerdrevne galleriet Melk, og det er også utgitt en omfattende bok hvor alle kunstnerne er intervjuet.

New Visions er Norges aller første fototriennale. Utstillingens tittel refererer til László Moholy-Nagys tekst «A New Instrument of Vision» fra 1932 som hadde stor påvirkning på det eksperimentelle fotografiet i det forrige århundret. Foto: Sara Cwynar

– Vi er veldig stolte over å kunne annonsere en langvarig satsning på det nye eksperimentelle fotografiet. Med en triennale lover vi en langsiktighet ved at vi hvert tredje år vil ta pulsen på kunstfotografiet og være med på å definere hvordan vi vil snakke om fotografiet, sier Tone Hansen, direktør ved Henie Onstad Kunstsenter i en pressemelding på NTB Kommunikasjon.

Henie Onstad Kunstsenter arrangerer digitale museumsopplevelser, konserter og forestillinger som et tiltak for å begrense risiko for spredning av koronaviruset. Datoen er ikke satt, men om kort tid etter påske vil hele New Visions være tilgjengelig på deres nye digitale kunstkanal.