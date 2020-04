Australsk bush-krim fra gullgraverby

KRIM: Glimrende innledning, et knyttneveslag av en slutt, men resten er nokså middelmådig.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

James Delargy gjør mye rett i sin debutroman «Offer 55», skriver Aftenbladets anmelder. Foto: Gyldendal norsk forlag

Marit Egaas Stavanger

James Delargy: Offer 55. Krim. 399 s. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen. Gyldendal.

Det er visst en trend med krim fra bushen i Australia. I fjor kom glimrende «Krattlandet» av Chris Hammer, og to kriminalbøker av Jane Harper er oversatt til norsk. For debutboka «Tørke» fikk hun den prestisjetunge engelske prisen «The Gold Dagger». Nå kommer debutromanen til James Delargy på norsk, også den med handling fra Australia.

I «Offer 55» er vi i Wilbrook, en gullgraverby vest i Australia. Det er et tomt skall av en by, forlatt av nesten alle, med bebyggelse som i en western. Byen er omgitt av tusenvis av hektar villmark, og det er steikende hett.

Den lokale politistasjonen har fem ansatte som stort sett beskjeftiger seg med trafikkforseelser, husbråk og et og annet slagsmål. Helt til en dag en blodig og livredd mann kommer og forteller en fantastisk historie. Han har med nød og neppe unnsluppet en farlig seriemorder som holdt ham fanget i et skur ute i bushen, der han ble utpekt som mordoffer 55. Noen timer seinere står nok en mann i resepsjonen og forteller nøyaktig samme historie, bortsett fra at han utpeker den andre som morder. Hvem skal de tro på, og hvem er morder og hvem offer?

Sentralt i etterforskningen står sjefen for den lokale politistasjonen, Chandler Jenkins, og etterforskningslederen som blir tilkalt fra hovedpolitistasjonen, Mitch Andrews. Sistnevnte er en klassisk drittsekk som setter sin egen karriere foran alt og behandler de lokale politifolkene med stor forakt og arroganse. Mitch prøver stadig å sette Chandler til side, men det er sistnevnte som oppnår de største gjennombruddene i etterforskningen. I tillegg til hovedhistorien om seriemorderen fortelles en elleve år gammel historie om en langvarig leteaksjon i området rundt byen, der Chandler og Mitch som da var helt nyutdannede politifolk, spiller sentrale roller.

James Delargy er født og oppvokst i Irland, men har også bodd i Sør-Afrika og Australia. Han gjør mye rett i denne romanen. Handlingen foregår på et eksotisk sted, han har tenkt ut et smart plot og han har skapt en sympatisk helt i den lokale politimannen Chandler. Likevel er det for mye som ikke funker. Forfatteren greier ikke å følge opp romans oppsiktsvekkende innledning. Han roter seg for bort i sidehistorier og romanen mister tempo. Politiarbeidet er lettvint og ikke troverdig skildret. Miljøskildringene er nokså overfladiske, noe som er overraskende siden romanen er lagt til en by som oser av atmosfære. Heldigvis kommer forfatteren opp med en knyttneve av en slutt, slik at dette likevel blir en anstendig debut.