Varmt om når livet står stille

Forspilte liv og grå skjebner er en rød gjennom platene til Bjella.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Stein Torleif Bjella er mismotets mester. Med på album er produsent Kjartan Kristiansen, Kenneth Kapstad, Eirik Øien, Geir Sundstøl og Christer Knutsen, pluss gjester. Foto: Kim Rognmo

Geir Flatøe Journalist

Stein Torleif Bjella: «Øvre-Ål Toneakademi» (Heime med Hund)

Har hallingdøler det verre enn andre? Det kan virke slik når Stein Torleif Bjella på sitt sjette album fortsatt synger om stusselige skjebner og liv på vent. Men kjenn godt etter. Det skal mye til om du ikke har følt noe av samme på et tidspunkt i livet.

Fakta Stein Torleif Bjella Bakgrunn: Født 7. april 1968 i Ål i Hallingdal. Bosatt i Øvre Ål. Utgivelser: «Heidersmenn» (2009), «Vonde visu» (2011), «Heim for å døy» (2013), «Gode liv» (2016), «Jordsjukantologien» (2018). I tillegg kommer to album med bandet Tolv Volt. Les mer

Og skulle du ha det sånn hele veien, er kanskje Bjella en som kan gi trøst. I det minste en som forteller deg at du ikke er alene.

Han åpner med «Sundre city», om å leve sitt liv på et kjøpesenter.





No er det snart stengetid

Ein turist står og ser

Trudde det va meir å sjå

No reise han herifrå og ler

E går ikkje for gull

Det må andre ta seg tå

Det einaste e vil

Er berre å få nuvle på

For ordens skyld følger det med en forklaring på ordet nuvle: Halde fram, drive på. Å nuvle er berre noko ein gjer.

Potle, altså.

En fin vise som Lillebjørn Nilsen kunne lagd i et småjazzig øyeblikk.

Bjellas skikkelser har en tendens til å kjøre seg fast i hverdagen. Det gjelder for så vidt mange og sikkert enda flere etter det påtvungne innelivet i disse dager: Skjermlivet mitt gjer meg alder frisk, kjenne at e tek te bi ein ekkel fisk, synger han i «Ekkel fisk». Bluesen a la Mississippi et sted føles ikke som noe fremmedelement i Øvre Ål.

I «Mitt namn er Stein» forsoner jeg-personen seg med tapet av kjæresten. Høsten var ekstrem, men han skal ta vinteren på strak arm, surfe gjennom våren og stå klar når sommeren kommer. Det smaker likevel av selvbedrag og fattig trøst når han kommer til refrenget: Fjellet er min bror. E kan vegen, og mitt namn er Stein.

Selve sangen er nydelig, med koring, strykere og piano. Dette er noe Glen Campbell kunne framført på 70-tallet og som vi fortsatt ville nynnet på.

Sjåføren i «Følsom person blues» får et krasjkurs i følelser når hun drar: Då du drog i ekspresstog, vart e ein anna gut, tusen meter djup.

Bjella er en visesanger av usedvanlig format, men også han har noen å se opp til. Det er som seg hør og bør når han gjør et sjeldent unntak fra egne sanger og framfører Ole Paus på egen dialekt. «Fødd på eit fjell» er en flott versjon.

«Min kjære og ven» hander om et liv som står stanser opp når kjæresten er fraværende. En tanke gnager i bakhodet: Perfekt kjærleik går berre ein veg.

Også i «Frisøren i sentrum» står livet stille: Ha e blitt ein gamal mann, er ny kurs for seint? Er stillstand det e kan?

«E likte deg» er en fin blanding av jazz og americana. Han likte henne ekstra godt fordi hun også likte ham. Likte. Ikke liker. Slik er Bjellas univers.

«Fiskesangen» er en gitarklimprende vise om han som får mindre fisk enn alle andre: Ingen som e kjenne kan, skjøne koss ein vaksen mann fær so veldig lite fisk.

Han avslutter med «Fortapt spelemann», en friskere sang enn det han vanligvis byr på.

Det jeg kan savne ved Bjella, er viljen til å lage sanger som får hodet til å nikke og foten til å trampe. «Fortapt spelemann» er en slik, en fin melodi med et flott refreng. Sangen handler om nettopp dette:

Eigentleg vil ingen ha

«Sutre-Petter neri bua»

Hugs å ikkje bi for tung

Hugs å vera ung

Altså en frisk sang om å lage en frisk sang bare fordi det er det andre vil høre.

Der fikk jeg den. La meg likevel få et par sånne på neste plate også, Bjella. Som du selv sier det: Svart er lysets mor.

Beste spor: «Mitt namn er Stein», «Fødd på eit fjell», «Fortapt spelemann».