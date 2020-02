Kreativt kaos på godt og ondt

Lokal indiepop med potensiale.

Carl Tomas Nising fra Stokka gir ut sin egen musikk for første gang, men har lang fartstid som musiker. Han var blant annet med på å starte opp gratisfestivalen Munkehagen sammen med brødrene Sjur og Sturle Dagsland. Foto: Privat

Stella Marie Brevik Journalist

Nising: «Slumbersongs» (Nising)

Carl Tomas Nising fra Stokka har laget sitt første soloalbum. For at det skulle skje måtte han isolere seg på en hytte i to år. Resultatet er eksperimentell indiepop dynket i kreativt kaos.

«Slumbersongs» skal utforske forholdet mellom våkenhet og søvn, forklarer Nising. Han har lekt seg med lydbildet: Det går fort opp og ned, lavt og høyt og stort og smått. Man skvetter ved låtbytter, og det kan tidvis virke som om han har puttet en haug instrumenter i en miksmaster og trykket «play». Noen ganger funker det, som på «Kalimba», andre ganger ikke.

«Slumbersongs» er på sitt beste når låtene er nedstrippet.

Nising havner midt på tre fordi de gode låtene, de som får naturen inn i stua og barndommen i tankene, jevner albumet ut. Man hører inspirasjonen fra naturomgivelsene på den isolerte hytten. Dette er med på å sende oss inn i den drømmende atmosfæren man kan anta at Nising prøver å skape.

«Slumbersongs» har potensiale, men Nising har sunket for dypt ned i sin egen drømmeverden her.

Beste spor: «Kalimba», «Dusty».

