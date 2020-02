Trenger du trøst, er Trygve mannen.

En du kan stole på

Trygve Skaug er framme ved sitt fjerde soloalbum. Foto: Kim Rognmo

Trygve Skaug: «Sanger du skal få når du våkner» (Grammofon)

Du kan stole på meg, synger Trygve Skaug. Han vet at det går over. Det er ikke sant at alt er din egen skyld. «Det går over» avslutter hans fjerde soloalbum etter at bandet StMorritz gikk i dvale i 2012. I tillegg gir han ut diktsamlinger med stor suksess. Østfoldingen (heter det vikingen nå, etter at det ble Viken fylke?) vet altså hvordan ord skal settes sammen, og det gjør han med stort hell på albumet.

Han mener at Gud trenger en å prate med i disse tider, i «Trenger en venn». Han synger om flyktninger på Lesvos i «Sola over Moria». Fine sanger, men han er aller best når han legger armen rundt skulderen din og forteller at det finnes en vei videre. Vi legger de svarte nettene bak, synger han i «Kommer det storm». Vil du han en som bærer tunge dager? Går du i krig, er jeg din våpendrager, synger han til kona i «Våpendrager». En julesang er det også blitt plass til med fjorårets singel «Et lite minutt». Varm og fin som alt annet her.

Beste spor: «Kommer det storm», «Våpendrager», «Det går over».

