Hvem vinner NRKs MGP Ekstra Joker Nord?

For mange finaler, for mange artister, for mye fyllstoff, for mye dødtid og for mye Joker Nord preger årets MGP. Men noen må vi sende fra Vestlandet, avdeling Fornebu, og jeg vet hvem det bør være.

Hege Bjerk, Magnus Bokn, Nordic Tenors og Oda Evjen Gjøvåg skal gjennom dueller og delfinale for å bli kandidat i den nasjonale finalen for å kunne komme til den internasjonale finalen i MGP/Eurovision. Foto: NRK

Alt som skjer i verden har Monty Python laget en sketsj om på 70-tallet. Alt som skjer i Norge har Harald Eia og Bård Tufte Johansen allerede herjet med. I en smått legendarisk sketsj, «Ekstra Joker Nord», herjer de med alle de pussige Lotto-avleggerne Norsk Tipping og NRK har kommet på.

«Det viktigste er jo flaks, ja, og at man kjenner reglene», sier programlederen, før stakkars Runar Krøvel Vellevoll fra Velle i Voll får sjansen i et spill med komplett ubegripelige regler. Knusse-Joker, brette-tall, homo-joker, vrenging av bøtter og alskens rot gjør det hele komplett uforståelig.

NRK har gjort kanskje hentet inspirasjon fra Joker Nord da de skulle dra til og skvise maksimalt ut av MGPs 60 års jubileum.

Nå har alltid MGP vært en konkurranse vi har elsket å hate å elske, men vi får notere en slags rekord i år. For NRK og apparatet rundt har vist seg verdensledende i kreativt rot i år. Ja, det blir mye fjernsyn av det, men tjener det MGP-interessen sånn på jabnå? Jeg tviler.

Og reglene er ...

Reglene er, som i Ekstra Joker Nord, litt vanskelige, så det beste er bare å kjøre på. Men vi tar en liten kikk på det likevel, før våre folk skal i ilden på lørdag.

I år er det 25 låter og artister som kjemper om gullbilletten til den internasjonale MGP-finalen, Eurovision.

Aldri før har så mange låter deltatt i en norsk MGP-utgave, og aldri før har vi måttet hoppe så mye bukk over så mange for å komme fram til målet. Folk skal slites ut før Rein Alexander sendes til Rotterdam.

All makt til folket er alltid en dårlig idé. En jury har allerede plukket ut fem låter til finalen 15. februar, en slags forsikringsordning som skal sikre at finale nummer, skal vi se ... seks? ikke bare blir full av musikalsk drivved fra perifere

strøk.

Geografisk genialt

De fem som «en jury» ikke har gitt gullbillett skal delta i fem delfinaler. Hver landsdel får hver sin delfinale, med artister som representerer Nord, Midt-Norge, Vest, Øst og Sør.

Stilig. Hele landet skal i arbeid.

Disse geografiske delfinalene arrangeres, som seg hør og bør, i ... Oslo, ikke lang fra MENY Slependen, der posten på mystisk vis klarer å sende alle pakkene som egentlig skal til Bunnpris på Tjensvoll.

Hvis man først skal ha en musikalsk holmgang for artister fra Vestlandet, bør den naturligvis arrangeres i en gymsal på Fornebu. Noe annet, for eksempel en kappestrid i Bergen eller Stavanger, ville jo blitt veldig spesielt.

Kun én artist går videre fra hver Fornebu-distrikts-finale, men de skal først gjennom dueller og gulldueller.

Og hvem vinner? Jo, den som får fleste stemmer, selvfølgelig. Her er det bare å lage en NRK-bruker med brukernavn og passord. Hver innloggede bruker har tre stemmer pr. artistduell, altså totalt ni stemmer under en delfinale (de to duellene + gullduell på slutten av sendingen). Pr. delfinale, altså. Pluss finalen.

Enkelt og greit.

Rein Alexander til Rotterdam

Til slutt, rundt hildringstimen, skal altså fem utjevningsmandater fra kringom få prøve seg mot fem artister som slipper å drasse seg gjennom dueller, distriktsdueller, del-gull-dueller og andre Joker Nord-påfunn.

En jury har allerede plukket ut fem låter til finalen 15. februar. Finalen er forresten i Trondheim. Mulig gymsalen på Fornebu var opptatt akkurat den dagen.

Nu vel.

Til slutt skal de fem forhåndskvalifiserte og de fem distriktsrepresentantene fra Fornebu gjøre oss seg imellom, og gudene må vite hva slags Joker Nord-opplegg NRK har laget til finalen.

Så vinner Rein Alexander med sin aldeles gyselige, men MGP-vennlige, sang, og vi kan glede oss til den internasjonale finalen (nå bytter vi navn til Eurovision) i Rotterdam.

Der venter nye delfinaler og gullfinale og nasjonale juryer og stemming og vekting norsk 13. plass og hvorfor sender vi ikke bare Rybak hvert eneste år, eventuelt Bobbysocks?

Én finale?

MGP, som var en låtskriverkonkurranse i hine hårde, har blitt en utmattende smørje av tidligere The Voice-deltakere, semifinalister fra Idol, endeløse intervjuer med familie og venner, enorme mengder musikalsk fugemasse, del-duell-gull-semifinaler og Joker Nord-triks før Rein Alexander vinner til slutt og kan få 67 poeng i Rotterdam.

MGP er egentlig et ok tv-konsept for musikk, men årets utgave inneholder så mye Idol-herming, omveier og spikersuppekoking at vi får håpe det aldri blir gjentatt.

Stakkars Runar Krøvel Vellevoll fra Velle i Voll, han som spiller «Ekstra Joker Nord», får til slutt en hanske i treeren over syvern, og får sjansen til å vrenge, men det blir en dobbeltvrenging, og han mister alle pengene etter at han ikke vil vrenge homojokeren.

«Det blir ingen feiring», sier han. «Jeg har vondt i hodet og må legge meg litt»

Mhm.

Du skal være ekstremt opptatt av MGP for å orke all disse del- og distriktsfinalene og tørrpraten med familie og venner og stemming og fram og tilbake.

Kan vi ikke få tilbake én god, gammaldags MGP-finale?

