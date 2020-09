Høsten åpner med en av årets fineste plater

Et nystartet familieliv og små noveller side og side.

Bill Callahan slik kona Hanly ser ham. Foto: Hanly Banks Callahan

Geir Flatøe

Bill Callahan: «Gold record» (Drag City/Border)

Noen lyder tristere enn andre, og Bill Callahan fra Silver Spring i Maryland er med i konkurransen om å være den tristeste av dem alle. Det vil si, inntil fjorårets album.

Han giftet seg i 2014 og fikk en sønn året etter. Etter en platepause på fem år, vendte han så tilbake i 2019 med sanger om livet som ektemann og småbarnsfar. Noe helt nytt for ham.

Lykken kom sent, men den kom godt. Nå fortsetter 54-åringen der han slapp på «Shepherd in a sheepskin vest». «Let’s move to the country» er en slik sang; om å flytte på landet, slo seg til ro og få et barn eller to.

Fakta Bill Callahan Bakgrunn: Født 3 juni i 1966 i Silver City i Maryland, USA. Utgivelser: I alt 18 album, 11 av dem som Smog før han i 2007 gikk over til å bruke sitt eget navn. Debuterte med «Sewn to the sky» i 1990. Forrige album var fjorårets «Shepherd in a sheepskin vest» Les mer

Selv om det er oppdatert versjon av åpningen på albumet «Knock knock» fra 1999, får du følelsen av at han lager den her og nå.

Sangene på platen er enkel americana av folk-typen, men på Callahan-vis. Gitarspill og melodi er ikke slik som andre gjør det, og av og til er det baryton-stemmen som bærer det hele.

Han åpner platen med å si hello, I’m Johnny Cash. Sangen heter «Pigeons», en novelle-aktig fortelling om limousin-sjåføren som henter et bryllupspar.

På veien spør brudgommen om han har et råd å komme med, og sjåføren tenker seg lenge om før han svarer: When you are dating you only see each other, and the rest of us can go to hell. But when you are married, you are married to the whole wide world. The rich, the poor, the sick and the well, the straights and gays and the people that say 'We don't use these terms these days'. The salt and the soil.

Han signerer sangen med sincerely, L Cohen, slik Leonard Cohen avsluttet «Famous blue raincoat». Dette er Callahans måte å ta igjen på overfor dem som liker å sammenligne ham med andre.

Sangen er samtidig noe av det fineste han har lagd, og det sier ikke så lite. Han har vært en god følgesvenn i 30 år nå. En du kunne dele ensomme stunder med.

Selv om livet nå virker å være i harmoni, er ikke den gamle kynikeren gravlagt. Etter Cash-introen fortsetter han «Pigeons» med the pigeons ate the wedding rice and exploded somewhere over San Antonio. Duer spiser riskorn som sveller i magen.

I «Another song» gir han opp å få en sang ferdig og betrakter heller solnedgangen. Så enkelt kan livet være.

Vakre «35» handler om endringer:

I can't see myself in the books

I read these days

Used to be I saw myself

On every single page

Deretter synger han ordene tired eyes på samme måte som Art Garfunkel. Elegant gjort.

I bluesen «Protest song» protesterer han mot en protestsanger han ser på tv. Gutter skal ikke tulle med menns leker: I protest his protest song. I'd vote for Satan if he said it was wrong.

I «The Mackenzies» inviteres han inn til de eldre naboene han normalt unngår og adopteres der og da som en erstatning for deres døde sønn. En varm sang, nesten litt skummel, men det handler om å gi og kunne motta omsorg.

«Breakfast» er om å spise frokost, men også om kjærligheten som binder et par sammen: She hates to watch me eat or go hungry. Still loves me, you see.

«Cowboy» lyder som åpningen på en gammel westernfilm. Dette er mer som vi kjenner ham, men i fortid: I've been living like a cowboy.

«Ry Cooder» er en herlig hyllest til musikeren: So laid back and exact in his attack of the discipline.

Fjerde vers er en ydmyk erkjennelse: Now imagine him laying a part down right here where the song grows thin, drawing all the listeners who tuned out right back in.

Bill Callahan runder av med «As I wander». En flott avslutning på en fantastisk plate.

Beste spor: «Pigeons», «35», «Cowboy», «As I wander».