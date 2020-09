Mørkt, voldelig og til tider uhyre morsomt

Glem de vanlige superheltenes trivielle feil og mangler: «The Boys» tar de mørke sidene til kappekledde «helter» til et helt nytt nivå.

«The Boys» blir om mulig enda drøyere og mørkere i sin neste sesong. Den glatte fasaden til superskurken Homelander får for eksempel noen stygge riper i lakken.

Kine Hult Journalist

The Boys

Sesong 2 starter på Amazon Prime Video 4. september. Serieskaper: Eric Kripke. Aldersgrense: 18 år.

I vrimmelen av tegneseriebaserte superheltfilmer og -serier er det lett å tenke at kruttet etter hvert må være oppbrukt og at alt bare er nye variasjoner over samme tema. Heldigvis er det noen som klarer å skape nye og stilige vrier fortsatt. Hvis du likte den mørke og mystiske «Watchmen» på HBO, er du herved anbefalt å oppsøke «The Boys» på Prime Video. Ikke at de to ligner hverandre påfallende mye, men de har det til felles at de går opp nye stier og presenterer historier som oppleves forfriskende og nye.

I første sesong av «The Boys» forsto man raskt at superheltene ikke nødvendigvis var de edle personene de utga seg for å være i reklamene. I den nye sesongen får den Ken-dukke-aktige, narsissistiske psykopaten Homelander (Antony Starr) en ny type motstand, når et nytt medlem inntar De syv, altså supermenneskene som fronter det heller tvilsomme farmasiselskapet Vought. Tilskuddet er den tøffe jenta Stormfront, som ikke bryr seg om firmaets klassiske markedsføringsstrategier, men i stedet kjører sitt eget løp på sosiale medier.

De som så første sesong, vil huske at en mystisk terrorist med superkrefter ble introdusert. Det ble også avslørt at superkreftene til de heldige/uheldige utvalgte har en litt annen opprinnelse enn først antatt. Den nye sesongen graver videre i disse temaene, og blottlegger etter hvert hva slags maktpersoner som har trukket i trådene. Det er på ingen måte vakkert, og de grimme sidene ved sentrale figurer understrekes av en rekke voldsscener som ikke anbefales for de sarteste blant oss.

Men midt i alt det mørke og brutale er det mange lyspunkt av herlig og treffende samfunnssatire. Serien gir et tankevekkende vrengbilde av vår hang til heltedyrking, og selv om alt blir satt på spissen ved hjelp av tegneserieaktige effekter, tar den en del fenomener på kornet. Blant annet hvordan destruktive krefter som burde ha forblitt undergrunnsfenomener, kan vokse seg store og sterke hvis de behersker trollingens kunst på internett.

Serien byr også på et av de mest skrullete og fascinerende persongalleriene undertegnede har sett på aldri den tid. Det er både glimrende spilt og karakterene er utstyrt med replikker som treffer blinken hver gang. Resultatet er en serie med perfekt porsjonerte momenter av spenning og satire.