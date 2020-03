Stavanger og fylket opprettholder kulturtilskuddene

All støtte som er utbetalt eller innvilget til kulturlivet blir værende hos kunstnerne. Det melder både Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune

Kunstnere som har fått, eller er lovet, støtte fra Stavanger kommune og fylket får beholde denne. Her er det Kitchen Orchestra som spiller under «Inn i Varmen», en samtidsmusikkfestival for barn arrangert i Maskinhallen på Tou Scene. Foto: Kristian Jacobsen

Leif Tore Lindø Journalist

Kulturlivet rammes knallhardt av koronaviruset. Alle publikumsarrangementer er avlyst, festivaler er avlyst og for mange kunstnere, musikere, lyd- og lys-folk er livsgrunnlaget midlertidig borte - og ingen vet hvor lenge det vil vare. Konsekvensene kan bli enorme.

Nå kommer en håndsrekning til en del av feltet.

Stavanger kommune vil ikke kreve tilbake allerede tildelte tilskudd og honorar til ulike kunst- og kulturtiltak, prosjekt, arrangement, festivaler og lignende.

Kunst- og kulturlivet rammes hardt av konsekvensene av koronaepidemien. Mange kunstnere og kulturarbeidere er selvstendig næringsdrivende og ekstra sårbare, og alle i kultursektoren som er avhengige av billettinntekter rammes også av konsekvensene av epidemien.

– Stavanger kommune er opptatt av å ta vare på kultursektoren i en veldig krevende situasjon. Vi jobber sammen med kulturlivet for å finne gode løsninger slik at driftsgrunnlaget kan opprettholdes. Vi vil ikke kreve tilbake allerede tildelte tilskudd og honorar til ulike kunst- og kulturtiltak, prosjekt, arrangement, festivaler og lignende som nå blir avlyst som følge av myndighetenes anbefalinger for håndtering av situasjonen rundt koronaviruset, sier ordfører Kari Nessa Nordtun.

Det betyr at alle de store pottene som er behandlet – festivaler, ensembler og produksjonsfellesskap – vil bli betalt ut som planlagt. Dette er snakk om mange millioner kroner.

I tillegg er det en rekke små og mellomstore beløp som er tildelt enkeltkunstnere og prosjekter. Det kan være alt fra reisestøtte til penger til utgivelser og konserter. Alle disse vil bli utbetalt selv om planene nå blir kansellert.

Kan også få utsettelser

De som har fått tilskudd fra Stavanger kommune, og er rammet av omstendigheter rundt koronaviruset, oppgir dette ved krav om utbetaling, og/eller i rapport og regnskap som leveres på vanlig måte. Alle utgifter må dokumenteres i regnskap og rapport på samme måte som normalt.

Stavanger kommune vil også innvilge utsettelser.

Alle arrangementer i Den kulturelle skolesekken (DKS) er avlyst ut april. Dette er en viktig inntektskilde for mange musikere og kunstnere. Stavanger kommune vil utbetale avtalte honorarer til alle involverte utøvere det er inngått kontrakter med i denne perioden.

Får beholde støtte fra fylket

Rogaland fylkeskommune vil ikke kreve tilbake tilskudd og honorarer til kulturarrangementer og -prosjekter som rammes av koronakonsekvensene.

Midler som er tildelt for å planlegge og gjennomføre arrangementer og prosjekter som nå blir avlyst, som følge av myndighetenes anbefalinger knyttet til håndtering av situasjonen rundt koronaviruset, vil ikke bli krevd tilbake av Rogaland fylkeskommune.

– Kultursektoren rammes hardt som følge av de nødvendige tiltak og samfunnsdugnaden vi nå må gjennomføre. Kultursektoren har en sårbar økonomi, og mange av de involverte er selvstendig næringsdrivende som nå vil stå uten inntekt. Vi synes det er viktig å vise solidaritet med kultursektoren i en veldig krevende situasjon, og vi vil derfor ikke kreve tilbake allerede tildelte tilskudd til kulturarrangementer og prosjekter som blir avlyst som følge av koronasituasjonen. sier kultur- og næringssjef Rune Thele i Rogaland fylkeskommune.

Alle utgifter som det er gitt tilskudd til vil bli dekket, til tross for at tiltaket ikke er gjennomført. Dette inkluderer budsjetterte utgifter til forberedelse og selve gjennomføringen av tiltaket, for eksempel utgifter til utøvere eller artister.

Dette gjelder også for alle utøvere som skulle vært på turné med den kulturelle skolesekken (DKS) i Rogaland de neste ukene.

Midlene til produksjonene i DKS er statlige spillemidler. Fylkeskommunene står samlet om tilsvarende praksis som nå blir gjennomført i Rogaland og forventer at Kulturdepartementet anerkjenner denne bruken av midlene.

7,7 millioner fordelt i februar

Samme praksis vil selvsagt også gjelde for egne fylkeskommunale midler.

Regional- og kulturutvalget i Rogaland fylkeskommune fordelte 6. februar:

2,6 millioner kroner til festivaler, og kunst og kulturtiltak i Rogaland

4,4 millioner kroner til frivillige organisasjoner

700.000 til bibliotekutvikling

Mottakere som rammes av koronasituasjonen må ikke tilbakebetale den tildelte økonomiske støtten.