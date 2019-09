Taper og tøffelhelt

1 2 3 4 5 6

Runar Holiløkk-Tjelta: I hodet, i hagen, med hagle. Roman. 155 sider. Gloria forlag.

Debutromanen til byråkraten og småbarnsfaren Runar Holiløkk-Tjelta fra Bryne, bosatt i Lørenskog, handler om den kriserammede byråkraten og småbarnsfaren Kjetil, som pleide å spille i band og surfe, men nå er redusert til en rekkehustøffelhelt som knapt har andre gleder i livet enn å se på tv.

Han jobber i Nav, men vet ikke om det er et kall eller en forbannelse, og i bagasjen har han dessuten minnet om en selvmorderfar og en pillemisbrukermor. Når kona så ønsker skilsmisse og det går opp for Kjetil at skilsmissen fort kan bli et regnestykke som ikke går opp, eller at ekteskapet, sagt med Schopenhauer, blir en forretning som ikke betaler seg, kommer romanen stort sett til å dreie seg om skadebegrensning. Løsningen åpenbarer seg, pussig nok, i Statens pensjonskasse, og langsomt bygger det hele seg deretter opp til en bloddryppende og knokkelknasende finale.

Dette er en bra strukturert roman som kunne blitt god, men som dessverre lider under litt for mange svakheter. Hvordan forlaget på omslaget kan få seg til å kalle en fortelling om pengevansker, rusmisbruk, skilsmisse, omsorgssvikt og selvmord for en «feelgood-roman», er en gåte. Men en slik vurdering sier kanskje noe om hvorfor dette prosjektet tilsynelatende alt i utgangspunktet har sporet litt av.

Språklig er her både innslag av en påtatt friskfyraktig førtiåring som tenker og uttrykker seg som en fjortis, partier som minner om en standupkomiker og andre partier som bringer tankene til barnebøker: «Å dusje er det beste jeg vet», og på den andre siden skildringer av det offentlige hjelpeapparatet som likner språket man vanligvis finner i fagblader.

Ofte nok til at det oppleves sjenerende støter man på banaliteter, overforklarte scener og uttværede poenger, unødvendige fyllord og kløyvde infinitiv, og alle symptomene på adjektivsyke burde vært behandlet og helbredet allerede på et redaksjonelt stadium.

Når det er sagt, er her også mye positivt. Forfatteren binder fortellingens enkeltelementer fint sammen til en helhet, han stiller en del viktige spørsmål til ettertanke og griper tematisk nokså direkte inn i flere av samtidens problemstillinger. Men det er etter mitt skjønn likevel ikke tilstrekkelig til å avhjelpe det jeg opplever som vesentlige svakheter ved en roman som med litt mer arbeid både kunne og burde ha blitt bedre.