Man kan si mye om Veronica Simoné Fjeld, men at hun er utprega blyge vil være å strekke det litt langt. I mange år han hun vært en sentral del av TV Vest som reporter og programleder. De siste årene har hun også gått inn i påvirkerbransjen og i sosiale medier med hud, hår og kropp og sjel. Ofte har hun hatt begge nevene oppe, klare til å ta en fight med ting og folk som irriterer henne. Promotering av skjønnhetsbransjen mot unger, kroppspress, silikon, fillers og alskens fiksfakseri som skal bloddope selvbildet, særlig til kvinner og jenter. I et mylder av quick fix-skjønnhet og uoppnåelige idealer har Fjeld trampet inn med hele seg, slengt neven i bordet og brølt «Nå holder det!».

Yummymummy – hennes brukernavn på sosiale medier – ble unnfanget og født etter at Fotballfrue (Caroline Berg Eriksen) la ut fire dager etter fødsel på Instagram i november 2013. Der var det ikke akkurat strekkmerkene og posene under øynene som dominerte.

Fjeld la ut et lignende bilde av seg selv med de samme emojiene og emneknaggene, bare at hun endret teksten til «5 years after birth». Yummymummy tok en liten krig der, og dette ble også navnet på en minidokumentar på TV Vest der Fjeld delte – rikt, må vi kunne si – fra perioden etter hennes egen fødsel. Hun har også delt – romslig og ublygt – fra handletur til apoteket, på jakt etter salve mot sopp i underlivet. Sånne ting har hun gjort mye av. Hun har tatt flere kriger mot kunstig skjønnhet, mot plastikk-kroppene og i det hele tatt.

Mindre glansbilder – mer ekte vare.

Fakta Veronica Simoné Fjeld (38), journalist, programleder, påvirker og komiker. Debuterte med one-woman-showet «NATURLIGvis» i 2019. Ditt eget terningkast til debuten: Sekser! Hvilke komikere var viktig for deg da du debuterte: – Ingen viktige komikere som jeg kommer på. En er seg selv best, så i dette tilfellet måtte jeg bare stole på meg selv. Hva var den beste tilbakemeldingen du fikk? – Den beste tilbakemeldingen var summen av alle som sa de hadde hatt ein kveld der de lo så de tisset på seg, og samtidig gråt som de aldri før har gjort – av ettertenksomhet.

Det er som nevnt mye man kan si om Veronica Simoné Fjeld, men hun er ikke utprega blyg. Det skulle da være den minste sak i verden å sette opp et soloshow med noen hundre publikummere?

Vel, psyken og kroppen er ikke alltid like samkjørte i sine risikovurderinger, skulle det vise seg.

Aldri mer

Hun hadde hatt to testrunder som standupkomiker. Den ene gikk veldig godt. 15 minutter med vitsing pluss/minus beltestedet. Gu, kor di lo. Den andre, som side kick til Hans Morten Hansen?

– Jeg grein på bakrommet, og tilbakemeldingene var elendige. Ja vel, så hadde jeg prøvd det. Aldri mer.

Etter mange år som journalist, programleder og blogger tok Veronica Simoné Fjeld rennafart og satte opp et soloshow. Foto: Tommy Ellingsen

Dett kunne vært dett, men så kom heiagjengen fra de sosiale mediene, en heiagjeng på mange, mange tusen. Gjør det! Selv vokste hun inn i rollen som en slags ombudskvinne for de normale kroppene på sosiale medier, og en nyttårsaften, etter kontinuerlig mas fra Rune Bjerga, sa hun ja likevel. Jeg bare gjør det.

– Det er dumt å si nei når folk vil hjelpe deg til å klare ting. Kanskje du ikke tror helt på det selv, men det er andre som tror på deg.

Beskjeden var omtrent sånn: det du når ut med på sosiale medier, til tusener, det kan du ta med deg på scenen. Både det ville og gale, og det veldig alvorlige. Fjeld har nemlig en oppvekst som består av hele spekteret. Mer om det snart.

Publikum var allerede klare. I dag har hun 150.000 visninger på Snapchat hver dag. 150.000 personer ser på henne. Hver. Dag. Showet solgte som hakka møkk. Suksessen var langt på vei et faktum før hun danset seg inn på scenen på Gaffel & Karaffel i Stavanger i september 2019. Absolutt alle piler pekte jo mot himmelen.

Og Yummymummy selv, hun må jo ha vært i alla tiders form?

– I to uker før premieren klarte jeg nesten ikke svelge mat. Jeg kastet opp. Psykisk var jeg helt på topp, men kroppen var helt vekke.

Gode og onde dager

Psyken vurderte en scenedebut som helt overkommelig. Kroppen derimot, gikk inn i en slags krisemodus. Næringen kom i retur, i begge ender, og det ble to utmattende uker før premieren. Likevel visste hun at det hun hadde å by på var godt stoff. Psyken visste det, altså, selv om kroppen tvilte.

Psyken fikk rett. Applausen, latteren, billettsalget – alt gikk som psyken trodde, og kroppen føyde seg etter hvert.

– Den flommen av tilbakemeldinger jeg fikk etter showet var helt overveldende. For første gang i livet mitt måtte jeg stenge kommentarfeltet, for jeg klarte ikke å svare alle. Det var både positive ting og folk som delte vanskelige historier. Det var nesten vanskeligere å takle det enn å stå der på premieren.

Foto: Tommy Ellingsen

I showet «NATURLIGvis» delte Fjeld historier om jenteturer og trening og helt hverdagslige ting. Men hun delte også historier om sin egen oppvekst med en alkoholisert mor og seksuelle overgrep hun selv opplevde som 14-åring. Helt fra starten av var hun bevisst på at når hun først skulle kaste seg ut på dypt vann, skulle hun bruke anledningen til å si noe skikkelig. Folk skulle le, selvsagt, men de skulle også få den usminka virkeligheten.

– Jeg sa veldig tidlig til Rune Bjerga (regissør, red.anm.) at min humor er litt sånn tiss, rompe, pupp, mage, kropp, tåfis. Det er ikke morsomt i 60 minutter. Vi må ha noe annet.

Fjeld skammer seg ikke over moren, hun synes temaet er viktig å snakke om, og moren syntes det var greit at datteren fortalte. I tillegg skrev hun en tekst om da hun ble festvoldtatt som 14-åring, en opplevelse hun hadde bearbeidet og ville snakke om. Det var to tema som var vanskelige å putte inn blant jenteturer til Barcelona og tøys om kropp og tåfis. Sånne historier holder de fleste for seg selv. De putter dem ikke inn i showdebuten sin.

– Og nettopp derfor ville jeg fortelle om det. Vi må snakke om det. Da jeg åpnet kommentarfeltene igjen, strømmet det på med folk som fortalte at de hadde opplevd det samme. Jeg er så glad for at jeg gjorde det.

Foto: Tommy Ellingsen

Etter 13 år som journalist i TV Vest mente hun at hun var klar. Ikke for å høste sympati, men for å bidra til å åpne opp om ting mange opplever, men ikke setter ord på.

Krigen er ikke over

Veronica Simoné Fjeld er altså ikke redd for å bjuda på. Det betyr ikke at hun ikke har grenser. Personlig – ja. Privat – nei. Hun er varsom med å eksponere mann og barn, sier nei til sponseoppdrag og framvising av huset og sånne ting. Men det kommer mer show. Det kommer bok. Det kommer flere kriger mot rosabloggene, flere fistfights med pyntehelvete og utbrudd mot det plastikkperfekte.

– Det var på ingen måte gitt at jeg skulle få en stemme som 38 år gammel tobarnsmor. Men sånn ble det, og jeg vil bruke den stemmen til noe. For meg er det gøy å gjøre nye ting. Det er ikke alltid så viktig at alle liker det jeg gjør, men det er viktig for meg at jeg gjennomfører det.

Og kanskje – sannsynligvis – har Veronica Simoné Fjeld vunnet noen slag. Ikke krigen, ennå, men noen stabbesteiner har hun muligens bidratt til å flytte på. Etter scenedebuten hennes var det noen som kunne snakke om alkoholmisbruk i familien eller sovevoldtekter på fest. Etter hennes lange og seige kamp mot barbieindustrien er det kanskje noen flere som tør å vise ekte liv på nettet.

– Hvis du googlet yummymummy for noen år siden, fikk du opp bilder av topptrente kjendismødre med håret på stell, muffinsene bakt, ungen på hofta og alt på stell. Nå får du opp et hav av forskjellige kvinner.

The fight continues.

