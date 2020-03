Vinylen: Jakten på det uperfekte

I over 30 år har norske artister måtte se mot utlandet for å få produsert vinylplater. Nå har Norge fått to vinyltrykkerier – og begge ligger i Rogaland.

Vinyltrykker Odd Kristian Nordnes på Coastal Town Records i Egersund. Norges første vinyltrykkeri på over 30 år. Nå har trykkeriet fått en konkurrent i Stavanger. Foto: Kristian Jacobsen

Coastal Town Records i Egersund har produsert vinylplater i overkant av ett år. Siden oppstarten sent i 2018 har vinylpressen gått nonstop. Nå har vinylpressen på T-time Vinylplant, på Tou i Stavanger, også startet. De to konkurrentene mener markedet er mer enn stort nok for dem begge.

En av Coastal Town Records siste produksjoner var Kvelertaks siste plate «Splid». Inne på trykkeriet står alle produksjonene på visning. Foto: Kristian Jacobsen

Vinylen er tilbake

To vennegjenger fikk samme idé – på nesten samme tid. Ideen var å starte sitt eget vinyltrykkeri. Nå, noen år senere, er Rogaland eneste fylket i Norge som har ikke bare én, men to vinylpresser.

Folk som faktisk hører på vinylplater i løpet av en dag, har ifølge Emma Schiro i Statistisk sentralbyrå, holdt seg stabilt lavt siden 2010 (2 prosent av dem som hører på lydmedier hver dag, hører på vinyl). Tross dette eier 24 prosent av oss en platespiller (2018).

Prøvepress: Her er vinylplatene som Coastal Town Records tester ut før de starter en produksjon. Varme, press og kjøling er viktig – og varierer for hver produksjon. Foto: Kristian Jacobsen

Samtidig ble det solgt mer vinyl enn CD-plater i 2018:

Ifølge IFPI Norge (International Federation of the Phonographic Industry) går totalsalget av fysiske produkter går ned, men vinyl ble i 2018 for første gang større enn CD gjennom en lengre periode.

Odd Kristian Nordnes og Frode Strømstad er Coastal Town Records eneste fulltidsmedarbeidere. Det er Nordnes som styrer selve pressen, mens Strømstad står for den administrative delene. Foto: Kristian Jacobsen

Lokal produksjon – på kort tid

Coastal Town Records ligger ved en kai i Egersund. Utenfor lukter det «penger». Inne på trykkeriet dominerer lukten av varm plastikk. Denne dagen skal en singelsamling presses, kjøles, pakkes og sendes.

Da musiker Frode Strømstad og Arne Kjelsrud Mathisen startet Coastal Town Records, fikk Norge sitt første vinyltrykkeri på 30 år. De to ville gi musikere en mulighet til å få norsk vinyl på kort tid. Ideen kom da Strømstad og gjengen så den økende interessen for vinyl:

– Jeg er musiker selv og har selv gitt ut musikk. Jeg irriterte meg da over lange leveringstider og det faktum at man måtte ut av landet.

Odd Kristian Nordnes omkalibrerer vinylpressen for hver produksjon. Hvilken type musikk har noe å si for hvor mye varme, press og kjøling som trengs. Foto: Kristian Jacobsen

– Hvorfor tror du folk ennå kjøper vinylplater?

– Jeg tror folk søker tilbake til det fysiske produktet. For min egen del forholder jeg meg til musikk på en annen måte hvis det er vinyl. Siden det er en hel prosess rundt det, vier du mer oppmerksomhet til musikken.

Karene visste ikke helt hva de bega seg ut på, men når vinylpressen til omkring to millioner var på plass, satte de i gang.

– Det var mer omfattende enn jeg trodde, å starte et trykkeri. Mer industrielt, men det har gått bra.

Oppkuttet vinyl, eller «pellets», smeltes om og blir til slutt vinylplater med lydspor. Foto: Kristian Jacobsen

– Går det rundt?

– Det nærmer seg. Ingen har gjort dette før, så prosessen har vært uforutsigbar.

Fakta Coastal Town Records Vinyltrykkeri i Egersund.

Grunnlagt av musikerne Arne Kjelsrud Mathisen og Frode Strømstad.

Hjelpes av investorer og SR-Bank Egersund. Mye av arbeidet i forkant av oppstart ble gjort på dugnad.

Spesialiserer seg på kort ventetid og små opplag.

Minste opplag ligger på 100 eksemplarer.

Har to fulltidsansatte.

Eies hovedsakelig av Frode Strømstad, Frode Kommode Tingbø, Gunnar Torjusen Lind og Jakob Frøyland, som eier 15 prosent aksjer hver.

Hadde i 2018 et årsresultat på minus 392 000 kroner. En forventet minus ifølge daglig leder Frode Strømstad. Les mer ↓

En singelsamling blir produsert mens Aftenbladet er på besøk. Hele vinylpressen må bygges om når formatet skal være mindre enn den vanlige vinylplaten på 12 tommer. Foto: Kristian Jacobsen

– Ingen av oss har gjort dette før. Mange hadde tenkt tanken, men ingen hadde faktisk gjort det, sier Strømstad. – Men det er et marked her.

Fra oppstarten har Coastal Town trykket mellom 100 og 200 bestillinger på ett år. At det nå har dukket opp en «konkurrent» i Stavanger, bekymrer dem ikke:

– Jeg håper vi kan supplere hverandre. Ja, det er en konkurrent, men vi har ulike kontaktnett og andre rammer. Samtidig er det med på å skjerpe oss. Det er gøy at begge ligger i Rogaland, sier Strømstad, og håper fylket kan omdøpes til «vinylfylket».

Sigve Håland, daglig leder ved T-time Vinylplant, inspiserer pressen. De gjør seg nå klare til å sende ut sitt første prøvetrykk til sin første kunde. Foto: Jarle Aasland

Å tjene penger på musikk

I Tous lokaler i Stavanger har vinylpressen akkurat blitt tatt i bruk. Gulvene i produksjonslokalene er snart ferdig malt, «Vin & Vinyl»-baren står klar om et par uker og lytterommet er fiks ferdig.

Ideen til T-time Vinylplant ble til under en turne med Janove Ottesen. Musiker Børge Fjordheim mente et vinyltrykkeri var noe de burde fått i stand. Ottesen var enig. Da sjåføren på turneen, Sigve Håland, møtte de to neste dag, kom følgende beskjed: Vi skal starte vinyltrykkeri – det som er kult er at du skal drive det.

Fakta T-Time Vinylplant Nytt vinyltrykkeri, bar og lytterom på Tou i Stavanger Øst.

Vinyltrykkeriet, vinbaren og lytterommet på Tou har fire eiere, som alle eier 20 aksjeandeler hver: Stavanger Symfoniorkester, Tou Scene AS, Børge Fjordheim og Janove Ottesen.

Dette er folkene (og institusjonene) bak ideen, pengene og gjennomføringen av prosjektet: Børge Fjordheim, Janove Ottesen, Tou, Stavanger Symfoniorkester, Sigve Håland, Bjarne Stensli og Magne Furuholmen.

Minste opplag ligger på 100 eksemplarer.

Har to fulltidsansatte og noen unge i arbeidstrening. Les mer her. Les mer ↓

Sigve Håland har bakgrunn som grafiker, men hadde lite erfaring med vinylpresser. Nå styrer han Rogalands andre vinyltrykkeri. Foto: Jarle Aasland

Og slik ble det. Nå er Sigve Håland daglig leder ved T-time Vinylplant.

Etter turneen begynte de å sjekke ut utstyr, investorer, folk, lokale, og så videre. Etter at Tou fikk nyss i prosjektet ble det fortgang i prosessen.

– Konseptet skal være det vi tjener penger på. Altså musikk. Lytterommet kan leies ut til alle. Konseptet er å kunne lage vinyl, spille vinyl og lytte til vinyl. I graden vi skal tjene penge på dette har vi tenkt at pressen skal stå for det.

Lytterommet på T-Time Vinylplant. Rommet kan man leie for å nyte musikk, snakke om musikk, og så videre. Rommet er utstyrt med et lydanlegg til rundt en halv million kroner. Foto: Jarle Aasland

Vinylpressen fra Canada har en prislapp på rundt 2, 5 millioner kroner. Coastal Town Records bruker samme presse.

– Infrastrukturen har også kostet penger, men samtidig er det et bra marked, så jeg er ikke bekymret, sier Håland.

Vinbaren «Vin & Vinyl», som også er en del av T-time Vinylplant vil stå klar om en uke, eller to i Tou’s lokaler. Foto: Jarle Aasland

– Hvis jeg lurer på noe, ringer jeg Egersund

Vinyltrykkeriet har ikke tatt imot bestillinger før nå. De ville vente til pressen var finstilt og klar. De allerede fått ti bestillinger og pressen er i gang.

– Jeg fikk tre forespørsler bare i går. Så det er et sug i markedet. Det er lang ventetid i Europa. Det kan vi hjelpe med.

Lydanlegget til en halv million kroner er lokalt produsert av Electrocompaniet. Foto: Jarle Aasland

– Er dere bekymret for Coastal Town?

– Vi har hjulpet hverandre og jeg er ganske sikker på at det er plass til begge. Vi var to forskjellige plasser som bar på samme idé på samme tid. De var raskere til å igangsette. Vi hadde større tanker – et større konsept. Vi har bygd oss inn i Øste bydel, så vi har brukt lang tid på logistikken – vi kunne ha satt opp en presse, men vi ville gjøre det riktig. Hvis jeg lurer på noe så ringer jeg til Egersund og vil vi kjøpe noe sammen, så gjør vi det. Null stress.

Coastal Town Records, i likhet med T-Time Vinylplant, prøver å resirkulere så mye de kan av vinylen som blir til overs etter en produksjon. Disse restene samles, før de blir kvernet til «pellets» på nytt, og kan brukes i en ny produksjon. Foto: Kristian Jacobsen

– Hvorfor har det ikke eksistert et trykkeri i Norge på flere år? Og hvorfor kommer det nå to nye i Rogaland?

– Oppgang i vinylmarkedet, etterspørselen og den lange ventetiden er nok grunnen til at det nå har poppet opp ett par trykkerier. At begge ligger her er bare tilfeldig.

Hver vinylproduksjon er unik og kun fantasien setter grenser når det kommer til fargebruk. Foto: Jarle Aasland

Den perfekte vinylen

Ingen på T-time, eller Coastal, hadde noe erfaring med vinylpresser på forhånd. I begges tilfeller har det krevd prøving og feiling.

Nå føler begge at de har fått kontroll på den tidvis værsyke pressen. Både Nordnes og Håland er enige: Den perfekte vinylen finnes ikke – og det er bra:

– Jeg tror folk trenger noe som ikke er helt perfekt. Noe som er annerledes av den statiske digitale lyden. Å støpe musikk i plastikk vil aldri gi deg et 100 prosent perfekt resultat, men hvorfor må alt være perfekt, sier Håland. – Det er ikke nødvendigvis det beste. Dette er annerledes, men vel så godt.

På Coastal Town Records leker de seg ofte med farger. Her er hvite og svarte «pellets» blandet. Foto: Kristian Jacobsen