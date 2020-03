Der sola alltid skinner

Den 50 år gamle lyden fra California lever i beste velgående.

Mapache er Clay Finch, til venstre, og Sam Blasucci. Foto: Matt Correia

Mapache: «From Liberty Street» (Yeproc/Border)

Mapache er det spanske ordet for vaskebjørn. Det brukes også om en tyv og bedrager, og duoen Sam Blasucci og Clay Finch stjeler fra musikken som ble skapt i California på 60- og 70-tallet.

Det er slett ikke det dummeste man kan plyndre, og de er langt fra alene om det. Blasucci har tidligere bidratt på en plate av Gospelbeach, og Dan Horne fra likesinnede Beachwood Sparks er produsent.

Grateful Dead, Flying Burrito Brothers og Neil Young er blant forbildene, og i tråd med det åpner de med fine «Life on fire» og «Read between the lines». På sistnevnte skjønner du hvorfor plateselskapet nevner Everly Brothers.

Deretter bryter de av med en meksikansk sang, noe de gjentar senere. Blasuccis to år sør for grensen går ut over flyten, men plate nummer to fra Mapache har likevel mye bra å by.

De er best når de treffer nerven fra 1970, og det gjenstår å se om de klarer å ta dette videre.

Beste spor: «Life on fire», «Read between the lines», «To play for all of you», «I just steal away and pray».