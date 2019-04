Om mus og mus - eller litt for lettvinte sannheter

Araminta Hall: Vår egen grusomhet. Oversatt av Toril Hanssen. 285 sider. Cappelen Damm.

Høsten 2017 var en game changer, som det heter på nynorsk. Avsløringen av «rovdyret» Harvey Weinstein satte ballet i gang, og siden har kjempene falt for fote.

Araminta Hall leverer sin versjon her. Det er en litt hissig og forenklet utgave, og hun har sine sterke sider, men utfordringen eller problemet er at det blir for enkelt.

Jeg-personen Mike har sin høyst nedpå bakgrunn fra Londons bakgater. Mor var alkoholiker, far uviss hvem. Så blir Mike sammen med overklasse-jenta Verity og lærer at du sier ikke do eller overhodet at du må tisse – i pene hjem.

Han er underklassegutten som mobbes, mobber andre og bygger muskler og kondisjon på Veritys oppdrag.

Derfra og ut er det en kjedsommelig forutsigbar beretning om nok en mannlig psyko i jeg-person som mener og tror han går den framtidige konas ærend, mens han egentlig bare dyrker seg selv og sine egne vrangforestillinger. Vi tror aldri på ham, dessverre, hans ekstremt naive synsvinkel inkludert. Og plottet er åpenbart omtrent fra første side.

Hvorfor ikke gi oss et anstrøk av noe uventet?

Men Hall skal ha pluss for beskrivelsene av interiør og hager i bynære London. Det lukter tidvis av noe hun selv kjenner.

Og så løfter boka seg litt mot slutten der Hall gjør sin vri på Amanda Knox og vår britiske psyko-thriller blir et snev av britisk jus-drama: Kvinnen som liker sex ender selv på tiltalebenken. Jeg skal ikke røpe utfallet, men ut fra rammeverket vil du neppe bli overrasket over hvordan det går.

Post mortem #metoo og noen uker etter Bar Vulkan ser jeg at dette har sin verdi salgsmessig, om enn ikke nevneverdig utløst litterært.