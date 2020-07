Visst søren vil jeg være lykkelig! Men hvordan blir jeg det?

ROMAN: Undersøkelser viser at vi nordmenn er blant de lykkeligste i verden, men hvor bra har vi det egentlig? Er vi så lykkelige som statistikken viser?

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Gyldendal norsk forlag. Foto: Heidi Linde begeistrer vår anmelder i sin roman om kvinner på lykkejakt.

Nancy Øvrehus

Heidi Linde: Hva hun klager over når hun klager over husarbeidet. 315 sider. Gyldendal Norsk Forlag AS.

Hva er egentlig lykke? Hva er det som mangler i livet for at man kan kalle seg lykkelig? Med «Hva hun klager over når hun klager over husarbeidet» setter Heidi Linde fingeren på et litt ømt punkt hos de fleste av oss.

En litt tafatt kvinnelig hovedperson er fanget av livet som bare ble. Med store og halvstore barn har ekteskapet kommet til en stillstand hvor man ikke lenger klarer å bygge bro over tomrommet og ensomheten som med tiden har vokst frem. Usikker famler hun i hverdagen. Hva er det som mangler? Hva leter hun egentlig etter – hun har det jo ikke vondt ... Visst er det noe som er galt, uten at hun helt klarer å sette fingeren på hva.

Parallelt med dette møter vi en kvinne som har blitt småbarnsmamma i voksen alder. Livet som en gang var lovende og spennende, svinner hen til en grå masse av hverdager. Som en flukt fra dette treffer hun stadig nye menn, i en stadig pågående jakt etter spenning, men også rotet i behovet for bekreftelse på at hun fremdeles er attraktiv.

Tilfeldigheter knytter skjebnen til de to kvinnene sammen på en underfundig måte. Dermed tar livet en ny retning. Men blir de mer lykkelig av det?

Forfatteren har en lett og ledig penn og skriver med et lettfattelig og sjarmerende hverdagsspråk som kler tematikken. Til tider sniker også et snev av humor inn i teksten, og man kan ikke hjelpe for at man må dra på smilebåndet av elementer som de fleste av oss kan kjenne seg igjen i. Unger som vokser til, og det såre savnet når man oppdager at de ikke lenger trenger oss på samme måte, ektefeller som går i sine vante mønstre og som snakker forbi hverandre, venninner som atter en gang klager over sine respektive ektemenn og tar seg litt for mye når de endelig slipper hjemmefra.

Men hva lykken er og hva hun egentlig klager over når hun klager over husarbeidet, det er hovedpersonen jammen ikke sikker på selv engang. Og nettopp dette er kanskje det som gir så god gjenklang hos meg som leser. Romanen var i tillegg en liten tankevekker, for sannelig om jeg vet det selv, hva jeg egentlig klagde på ... Kanskje ville jeg, som alle andre, bare være lykkelig på et vis.