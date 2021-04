Sprikende familiedrama

«DNA» er en støyende film om en kranglevoren, fransk storfamilie og en kvinne som forsøker å finne sin egen identitet.

En fransk kvinne forsøker å finne ut mer om sine algeriske røtter i «DNA».

Kine Hult Journalist

DNA

Skuespillere: Fanny Ardant, Louis Garrel, Dylan Robert. Sjanger: Drama. Regi: Maïwenn. Nasjonalitet: Frankrike. Aldersgrense: 9 år.

Det er ikke unaturlig å tenke at den franske regissøren og skuespilleren Maïwenn har laget en film som er tett på sitt eget liv. «DNA» handler om en fransk kvinne, Neige, som i likhet med Maïwenn har algerisk morfar og også vietnamesiske aner. Handlingen starter med en stor og støyende familiesammenkomst på sykehjemmet hvor Neiges aldrende og Alzheimer-syke morfar bor. Det blir raskt tydelig at det er en god del gnisninger på kryss og tvers, og det eneste som ser ut til å forene de kranglende familiemedlemmene, er kjærligheten til familiens eldste medlem.

Når morfaren så dør, blir det enda verre. Det krangles om alt fra fargen på kisteforet til hvem som skal få framføre noe i begravelsen, for ikke å snakke om hvem som skal komme eller hva avdøde skal kles i. Den i all hovedsak sekulære familien diskuterer også i hvor stor grad en ikke-troende algerier kan karakteriseres som muslim, og det blir etter hvert mer og mer tydelig at hovedpersonen i filmen er mer opptatt av disse røttene enn de fleste andre i slekta.

Det er veldig mange gode skuespillere involvert her, og regissør Maïwenn byr på en rekke glimrende og følelsesladde scener. Problemet er at det hele framstår som i overkant rotete og ufokusert. Det er som om man har satt sammen to filmer, først en om familiekonflikter som kan oppstå når noen dør, og én om Neiges stadig mer maniske jakt på den algeriske delen av seg selv. Man forstår knapt hvem som er filmens hovedperson før man den er halvferdig. Dermed mister vi også muligheten til å sette oss skikkelig inn i hvem Neige er og hvorfor det er så viktig for henne å finne ut mer om de genetiske røttene sine.