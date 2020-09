Billettene ble revet bort – se og hør Stavanger Gospel Company på Aftenbladet

I påsken sendte Aftenbladet to gospelgudstjenester i regi av Stavanger Gospel Company. Leserne likte det så godt at vi nå er klar med en tredje. Denne gang med fullt kor og Per Arne Dahl som gjest.

Stavanger Gospel Company, fra en førjulskonsert i Stavanger Konserthus for noen år siden. Foto: Lars Idar Waage

Aftenbladet

Da smittefaren snudde samfunnet på hodet og stengte dører som vanligvis var åpne, valgte Stavanger Gospelkor å fortsette med sine månedlige Gospel Church-arrangementer i St. Petri kirke i Stavanger. Fullt kor ble til fire sangere mens publikum satt hjemme i stuene sine og så på direkteoverføring. Inntektene fra den digitale kollekten gikk til å betale lønn til sju sykepleiere i en av Sør-Afrikas mange townships.

Nå er koret klar med ny konsertgudstjeneste – denne gang med fullt kor og 200 personer i kirkerommet. Det betyr at 70 sangere deltar, og 200 personer i kirkebenkene. De 200 billettene er allerede revet bort.

I tillegg er Per Arne Dahl kveldens gjest. I tillegg til å ha virket som prest og biskop i mange år, er han folkekjær forfatter og foredragsholder.

Denne gang går overskuddet fra kollekten til arbeid blant flyktningene fra Moria-leiren i Hellas.

Sendingen starter på Aftenbladet.no søndag kl. 20.