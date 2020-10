Ukens anbefalte sanger

Som tenåring begynte Marie Kryger å skrive egne tekster og melodier, noe hun har fortsatt med siden.

Kryger er 24 år gamle Marie Kryger fra Sandnes. Foto: Kryger

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Tekstene står sentralt, og debutsinglen tar i utgangspunkt i håpet om at vi kan endre holdningene vi har til oss selv og andre.

Med seg har hun Kjell Inge Kamsvåg, og sangen er spilt inn i Oslo der hun har slått seg ned.

«Samme verden» får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify. Hør også listen med over 100 høstsanger.

Her er listen

Samme verden – Kryger

Euthanasia – Nick Cave

Hold on – Yola

Let me love you like a woman – Lana Del Rey

Mighty soul – Langhorne Slim

Beautiful – The War and Treaty & Jason Isbell

What would Jesus do – Jillette Johnson

Heard a voice – Joshua Hyslop

It’s time I played a love song – Le Ren

Let go – Sharon Van Etten

Cry – Julia Jacklin

Burn the city down – Embla and the Karidotters

Wheels roll home – The Antlers

Hurt – Daman & Max Romeo

Kjærlighet – Magnar Birkeland & Jan Toft

Human – Freedom Fry

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.