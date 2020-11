Nært og varmt

80-åringen er ute med sitt tredje album i 2020.

James Wesley Voight fra Yonkers i New York ble født 21. mars 1940. Som artist tok han navnet Chip Taylor. Foto: Train Wreck

Geir Flatøe Journalist

Chip Taylor: «Dad and the monkey» (Train Wreck)

Chip Taylor åpner med å si at faren slett ikke var så ille som det kan høres ut som i tittelkuttet «Dad and the monkey», der faren ville vise sønnene hvor sint en ape kan bli. Det ble folk av Voight-sønnene likevel; Barry ble en berømt geolog, Jon en enda mer berømt skuespiller og James ble til Chip Taylor.

Sangene er spilt inn like før New York stengte ned i mars. Bassist Tony Mercadante var der, mens norske Gøran Grini har bidratt i etterkant. Det har også John Platania, gitaristen som Taylor gjennom en årrekke har delt med Van Morrison.

Den intime, noe uferdige framførelsen kler de akustiske visene om livet som har passert. Han minnes gamle venner i nydelige «Long, long way from here», ler av seg selv i «Lucky guy» og når dypt inn med «Other days like this».

Han elsker kona og har et avklart forhold med sin skaper. Just wanna be an OK guy, er hans bønn.

En mer OK fyr finnes neppe.

Beste spor: «Dad and the monkey», «OK guy», «Long, long way from here», «Rockin’ chair», «Other days like this».