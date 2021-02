Oppskriftsmessig forrykende

KRIM: God underholdning som er fort lest og fort glemt.

Cilla og Rolf Börjlind er aktuelle med krimromanen «Frossent gull». Foto: Gyldendal norsk forlag

Marit Egaas Stavanger

Cilla og Rolf Börjlind: Frossent gull. Krim. 400 s. Oversatt av Kjell Jørgen Holbye. Gyldendal.

Olivia Rönning er ung og lovende politietterforsker og litt av ei superkvinne. Før det har gått sytti sider, har følgende skjedd: Olivia reiser til Arjeplog helt nord i Sverige for å etterforske funnet av en død mann langt oppe på vidda. Så styrter helikopteret på vei til åstedet, og piloten blir hardt skadet mens Olivia er i god behold. Hun legger i vei for å hente hjelp, men det finnes også andre folk i fjellet med interesser i saken. På sin strabasiøse ferd gjennom villmarka skyter hun en mann, blir selv skutt, og overlever så vidt.

Olivias tidligere samarbeidspartner, Tom Stilton, har trukket seg tilbake og lever et rolig liv i Thailand. Men når Olivia blir skadet, setter han seg på første fly hjem for å hjelpe henne.

Den døde mannen på vidda viser seg å være forretningsmannen Fredrik Kaldma som forsvant for 20 år siden. Olivia er raskt tilbake fra sykesenga og får hovedansvar for etterforskningen som går etter tre hovedspor. Handler det om dop og utroskap? Har det noe å gjøre med Kaldmas forretninger eller miljøengasjement? Eller er handlingen knyttet til funnstedet i et tradisjonelt samisk område, ikke langt fra grensa til Norge. Etterforskningen får forgreininger til Spania, til Gambia og til hendelser under andre verdenskrig, og mye skjer før en dramatisk sluttscene føyer sammen de ulike brikkene.

Da jeg vokste opp, leste jeg Hardyguttene og Frøken Detektiv på løpende bånd. Bøkene var ulidelig spennende, for hvert kapittel sluttet slik at det var helt nødvendig å lese videre. Seinere oppdaget jeg at bøkene slett ikke var skrevet av Franklin W. Dixon og Carolyn Keene. Begge navnene er pseudonym for en rekke forfattere som produserte bøker for det amerikanske Stratmeyer-syndikatet etter en bestemt oppskrift.

Det er ingen tvil om at Cilla og Rolf Börjlind er virkelige forfatteren, og de har hatt stor suksess med serien om Olivia Rönning og Tom Stilton. Likevel får denne sjette boka i serien fram minner fra barndommens leseropplevelser. Det er noe oppskriftsmessig over det hele, og handlingen er veldig spenningsdrevet.

Vi presenteres for et rikt persongalleri, men personene er lite troverdige og overfladisk beskrevet. De blir først og fremst redskap for å bringe handlingen framover. Språket er effektivt, men litt kjedelig. Det er et forrykende tempo gjennom hele romanen, som vil glede alle som ønsker en spennende leseropplevelse. Men selv om forfatterne har med litt om klima og miljøkriminalitet, blir dette aldri mer enn god underholdning som er fort lest og fort glemt.