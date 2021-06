Fascinerende sci-fi-monologer

Amazon Prime-serien «Solos» er virkelig noe for seg selv, på godt og vondt.

Helen Mirren spiller en ensom pensjonist som får en enveisbillett ut i verdensrommet. Foto: Jason LaVeris

Solos

Dramaserie i 7 deler. Skuespillere: Uzo Aduba, Nicole Beharie, Morgan Freeman, Anne Hathaway, Anthony Mackie, Helen Mirren, Dan Stevens og Constance Wu. Serieskaper: David Weil. Premiere på Amazon Prime Video 25. juni.

Kan en serie med bare én skuespiller i hver episode fungere? Vel, det kommer selvsagt an på veldig mye. Men i «Solos» kan man huke av i en rekke bokser som bidrar til at denne temmelig eksperimentelle serien ofte treffer godt: Glimrende skuespillere, gode tekster, interessante etiske spørsmål og spennende sammenhenger som avsløres litt etter litt.

Som tittelen antyder, er det mennesker i ulike former for isolasjon som skildres. Noen av dem har riktignok dialoger med ulike former for kunstig intellegens, og i den ene episoden dukker det opp et barn som vokser faretruende raskt. Men i all hovedsak er hver episode viet til en enkelt rollefigur. De dukker opp i ulike situasjoner, på forskjellige tidspunkt, stort sett i en tenkt framtid, og vi forstår etter hvert at det finnes krysningspunkter mellom noen av dem.

Det er likevel ikke noen åpenbart sammenhengende handling eller et plot i tradisjonell forstand, og seriens styrke er først og fremst de åtte dyktige skuespillernes skildringer av ensomhet, sorg, paranoia og angst for en uviss framtid. Det høres muligens nitrist ut, men takket være et knippe langt over gjennomsnittet gode skuespillerprestasjoner, blir man fort sugd inn i de dystopiske universene som skildres.

Det er lett å se for seg at ideen er et ektefødt barn av den pågående pandemien, hvor film- og tv-bransjen har måttet forholde seg til vel så strenge restriksjoner som oss andre og hvor mange har kjent på et økende ubehag over det uforutsigbare ved situasjonen. Serien hinter også om hva slags senskader noen kan bli sittende igjen med som følge av langvarig isolasjon og smittefrykt.

«Solos» er neppe en serie for alle, en del av den som framstår som litt halvkveda viser. Men i likhet med filmer som «Malcolm & Marie» viser den at det går an å skape gull på skjermen med et minimalt skuespiller-ensemble uten at det nødvendigvis framstår som filmet teater.