Gruvedrift skaffer mineraler – og ny kunst

Et større funn av mineralet rutil har skapt interesse blant gruveselskap. Det igjen har ført kunstnere til Engebøfjellet i Sunnfjord – og til Studio 17 i Stavanger.

Et av arbeidene på utstillingen, signert Skade Henriksen.

Aftenbladet

Andrea Grundt Johns, Skade Henriksen, Ann Edvartsen, Sidsel Bonde, Emilie Wright, Christine Hansen og Åsne Eldøy har besøkt Engebøfjellet i Sunnfjord i Vestland. De har ønsket å se nærmere på miljøkontroversen rundt utbyggingen av Engebøfjellet, der Norges største forekomst av mineralet rutil skal utvinnes. Rutil brukes til å fremstille ren titandioksid, som er et hvitt pulver. Det blir brukt som hvitt fargepigment i alt fra maling til iskrem, og framstilling av elektroder til sveiseapparater.

Kunstnerne besøkte fjellet der gruveaktiviteten skal foregå, og derfra hadde de utsikt til det fire kvadratkilometer store området som skal brukes som deponi for massene som graves ut. Resultatet er en utstilling som vises på Studio 17 i Stavanger fra fredag 9. oktober.

Gruppen er inspirert av filosofen Glenn Albrecht som i 2003 skapte begrepet «solastalgia», satt sammen av det latinske ordet sōlācium (trøst) og den greske endingen -algia (smerte). Solastalgia uttrykker ubehaget mange opplever i forbindelse med miljøforandringer knyttet til gruveaktivitet, tørke og vannforurensning. Et gjennomgangstrekk er at samfunn som utsettes for slike inngrep opplever maktesløshet og at tryggheten forsvinner.

Studio17 og utstillingen er støttet av Fakultet for Kunst, Musikk og Design, Universitetet i Bergen, Kulturrådet og Stavanger kommune.