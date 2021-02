Ukens anbefalte sanger

Morten Abel er underveis med en ny plate.

Morten Abel gir ut sitt tredje album på norsk som soloartist. Foto: Per Heimly

Geir Flatøe Journalist

Hør alltid på en gammel mann, synger Morten Abel. Det skal forbli et ubesvart spørsmål om 58-åringen har nådd visdommens rekker ennå, men «Gammel mann» er i hvert fall første single fra den kommende platen.

Den er planlagt å komme til høsten og betegnes som siste ledd i en norskspråklig trilogi med «I fullt alvor» (2015) og «Evig din» (2018).

Melodien er hans egen, mens teksten er skrevet av Einar Espeland. I bandet finner vi Thomas Engebretsen, Nikolai Grasaasen, Thomas Gallatin og Børge Fjordheim.

«Gammel mann» får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Her er listen

Gammel mann – Morten Abel

Just one kiss – Imelda May & Noel Gallagher

I’m more inclined – Teenage Fanclub

We alle have – Julia Stone & Matt Berninger

Blueberry dream – The Pink Stones

Dark days – Yard Act

Heavy covenant – The Hold Steady

Surrender – Birdy

Call me a fool – Valerie June & Carla Thomas

On the road again – The Brother Brothers

Hardline – Julien Baker

I guess you’re my man – Miss Nöyd

Linn RIP – Linn Koch-Emmery

Vroom vroom – Jenny Lewis & Serengeti

Fish in the sea – Storm Weather Shanty Choir

Jerusalem i mårå – General Forsamling

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.