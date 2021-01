Er det mulig å bygge her?

For å unngå mest mulig trafikkstøy, måtte kartleggingsarbeidet skje på nattetid. Eirik Løge svinger slegga i Muségata og lydbølgene blir fanget opp av geofoner på bakken. Anders Minge

Geofysikere undersøker nå bakken under teateret og museet for å se på mulighetene for nybygg.

