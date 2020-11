Erlend Hjelviks soloplate mangler prikken over i-en

Av en eller annen grunn var det enklere å ta Erlend Hjelvik seriøst i bar overkropp med en ugle på hodet enn i kappe og skinnvest.

Erlend Hjelvik er tilbake med soloprosjektet Hjelvik, to år etter han forlot Kvelertak. Foto: Tom Lund

Hjelvik: «Welcome to Hel» (Helmet Fire)

Erlend Hjelvik har lagt ugla på hylla og byttet ut de karakteristiske Kvelertak-riffene med gitarsoloer som lukter mer Metallica enn svart-metall.

Soloalbumet «Welcome to Hel» er første fullengder siden han forlot Kvelertak for litt over to år siden.

Kvelertak er bandet som i 2010 fikk folk som rynket på nesen over ordet «metal», til å hoppe inn i moshpits mens de ropte mjøøød av full hals.

Deres blanding av melodiøs black-metall, hardrock og pønk satt nok en gang Norge på kartet som metall-destinasjon, og de har holdt koken siden den gang. Derfor var mange sjokkerte da nyheten kom: Frontmannen med den skremmende gode stemmen trakk seg ut av bandet.

Folk var like sjokkerte da det noen måneder senere ble annonsert at Hjelvik er tilbake, denne gangen som soloartist iført kappe.

Forhistorien har også gjort forventningene til «Welcome to Hel» svært høye: Blir det Kvelertak 2.0? Blir det noe helt nytt, eller blir det bare helt på trynet?

Svaret i denne anmeldelsen blir: Hjelvik har laget stadion-metall for folka som synes Kvelertak var litt for hardt.

Tekstene er ennå forankret i svart-metallen, selv om Hjelvik har laget sin egen sjanger som han kaller for blackened-viking-heavy-metal. Jeg er i prinsippet mot sjangere som krever mer enn én bindestrek, men jeg lar det gå fordi beskrivelsen er ganske spot on.

Hjelvik har nok en gang tatt et dypdykk ned i norrøn mytologi, men mens Kvelertak var inspirert av det norrøne, foregår hele «Welcome to Hel» i en norrøn setting.

De fleste låtene er skrevet på engelsk. Når jeg leser dem, lurer jeg på hvorfor han har tatt dette grepet. Mens de engelskspråklige låtenes innhold ikke er spesielt gode og består tidvis av billige rim, er de norske tekstene på grensen til dikt.

I morsmålet finner man også hint om Hjelviks følelser i møte med det nye livet som soloartist:

Fins ingen veg tilbake

Når eit gammalt liv forsakes

Ferden går nord og ned

Min eigen lykkes smed

Grøssen og fylt med gru

Fra «Helgrinda».

Heldigvis for Hjelvik er det ikke tekstenes mening, men stemningen som ordene formidler, som er avgjørende innen sjangeren. Det betyr at Hjelviks svake (engelske) ord på papiret fungerer bedre når de kommer ut av kjeften hans.

Likevel er det en merkbart kvalitetsforskjell mellom de norske og engelske låtene.

The most beautiful woman

I've ever seen

As she opened the door

Light shone from her arms

Illuminating both the sky and sea

What a price my pride would pay

I never knew that my heart

Was such easy prey

Fra «The power ballad of Freyr». Sangen handler muligens om manageren til Hjelvik, som også er hans ektefelle.

Albumet er spilt inn av Justin Phelps og mastret av Alan Douches (Mastodon, Kvelertak, Baroness). Han har med seg to gjestevokalister: Amerikanerne Matt Pike fra High On Fire og Mike Scalzi fra Slough Feg.

Bandet består av Rob Steinway (gitar), Alexis Lieu (bass) og Kevin Foley (trommer).

Hjelvik har skiftet image. Han har på seg kappe nå og synger om vikinger på engelsk. Kanskje det er vanskelig for en Kvelertak-fan å svelge?

Hvis det er tilfellet, må jeg påpeke hans karisma. Den skinner gjennom også her, tross unødvendig språkskifte. Vokalen formidler ennå en alternativ mørk verden. Stemmen er ennå rå og skummelt troverdig. Dog, essensen av dette forsvinner tidvis i miksen en eller annen plass.

Jeg vil ha mer Hjelvik, og mindre gitarsolo, i monitor.

Beste spor: «Helgrinda».

