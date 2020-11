Århundrets nordmann

BOK: Det ligger spor etter Fridtjof Nansen både i isødet, havforskningen, storpolitikken og i vår humanitære tradisjon. En av våre største har fått den biografien han fortjener.

Sven Egil Omdal Journalist

Harald Dag Jølle: Nansen. Utfordreren. 511 sider. Gyldendal.

17. mai 1930, da klokken var kvart på ett, ble flaggene i Oslo senket til halv stang. En stillhet la seg over feiringen. Fridtjof Nansen skulle føres til graven på selve grunnlovsdagen. Større ære kunne nasjonen neppe vist ham.

Denne scenen helt til slutt i Harald Dag Jølles store biografi sier mer enn mye annet om den posisjonen Nansen hadde. At det var kong Olav og ikke Nansen som ble kåret til det 20. århundrets nordmann, skyldes antakelig den lange tiden som var gått siden den høytidelige gravferden. I realiteten ville Nansen vært finalist også i en kåring av det 19. århundrets nordmann.

Fra Fridtjof Nansens begravelse 17. mai 1930. Foto: Nasjonalbibliotekets bildesamling

Dette andre bindet i biografien begynner i 1912, i skjæringspunktet mellom euforien over Roald Amundsens sydpolsferd og uroen for en kommende europeisk krig, det første kom i 2011. Den lange perioden mellom dem skyldes blant annet at forfatteren, treffende nok, har vært på «enkelte polarekspedisjoner». Men det må også ha tatt oseaner av tid å gå gjennom det omfattende kildematerialet som er igjen etter Nansen, til tross for at sønnen Odd brant det vi må anta er de mest kompromitterende delene.

Fridtjof Nansen i isen, i 1896, med fotoutstyret sitt. Polarhelten ble ekstremt populær i Norge etter sine dristie ekspedisjoner.

Multigeni med enorm energi

Ut av de utallige brevene, foredragene, artiklene, bøkene og avhandlingene stiger et bilde av på den ene siden et multigeni med en enorm energi, et nesten ubegripelig spenn og en gjennomføringskraft som få andre, og på den andre siden en mann med alvorlige moralske og intellektuelle brister.

Hans andre kone, Sigrun, kaller ham «Vorherre» i brev til venninner. Det er et godt bilde. Nansen kunne virke både allmektig og ubegripelig, hevnende og kjærlig. Både sønnen Odd og de andre barna kunne med rette spørre sin store far: Hvorfor har du forlatt meg? Den humanitære kjempen, den alltid søkende vitenskapsmannen og den dristige polarhelten var samtidig en dårlig far, mannssjåvinist, rasist og utro elsker.

Han var den absolutt største nordmann i sin tid. Nansen var den verdenssamfunnet henvendte seg til for å løse enorme problemer, enten det gjaldt repatriering av hundretusener av krigsfanger etter verdenskrigen, hungersnøden i deler av Sovjetunionen, armenernes posisjon etter folkemordet eller konflikten mellom Tyrkia og Hellas.

Armenia 1925: Fridtjof Nansen, i midten, sammen med representanter fra Sovietunionen i forbindelse med Nansenhjelpen.

Smertelig lesing

Nansenhjelpen ble til fordi russerne bare vil forholde seg til ham, ikke til Folkeforbundet. Nansenpassene er fremdeles et symbol på respekt for flyktningers behov for identitet. Skildringene hans av hungersnøden, der mødre spiser sine egne barn i desperasjon, er smertefulle å lese. Enda mer smertefullt er det å bli minnet om Aftenpostens himmelropende smålighet da avisen oppfordret til boikott av innsamlingen til de sultende.

Politisk var Nansen ofte naiv. Han lot seg villig bruke av høyresiden i Fedrelandslaget og klarte aldri å se hvor legitim og viktig arbeiderbevegelsens kamp var. Den politiske analysen ble preget av hans grunnleggende tro på at verden drives framover av konkurranse og ulikhet.

Erotisk kraft

Hans erotiske kraft og vedvarende begjær etter kvinner som kom i hans vei, er intet mindre enn imponerende. Han brukte lupe for å studere bilder av kroppen til elskerinnen Sigrun Munthe, fridde spontant til enken etter Robert Scott og sendte dypt erotiske brev og nakenbilder av seg selv til den 30 år yngre elskerinnen Brenda Ueland. Henne ba han også om bilder hvor hun ikke tildekket «inngangen til kjærlighetens tempel». Selv var han midt i 60-årene og få år unna døden.

Alt dette, og mye mer får Jølle fram i en strengt kronologisk framstilling som hviler tungt på sitater, spesielt Nansens egne. I etterordet problematiserer han selv at han har valgt denne samtidige formen, som ikke gir plass for diskusjon av de senere konsekvensene av Nansens mange prosjekter, eller nåtidige vurderinger av hans holdninger. Det kan innvendes mot Jølles valg at han oftere burde kommentert og analysert det utvalget han har gjort. Bare sporadisk blir han synlig i teksten, som når han gjengir de hårreisende eksemplene på Nansens rasehygieniske og åpenbart rasistiske syn på de svarte i USA. Det er som han ikke kan la Nansens advarsler mot raseblanding og «de sortes uhyggelige fruktbarhet» stå like alene som alt det andre.

En svært god bok ville blitt enda bedre om Jølle hadde gjort dette oftere, og også lagt til mer kontekst. Nansen var ikke alene om å advare mot å ydmyke Tyskland etter første verdenskrig, her var nok John Maynard Keynes vel så forutseende. Og han kunne diskutert Nansens kamp for småstatene i lys av C. J. Hambros innsats i Folkeforbundet, hvor de begge representerte Norge, Nansen som entusiast hele tiden, Hambro som skeptikeren som endte som forbundets president.

Men dette er milde innvendinger mot et velskrevet verk som er sitt mektige tema verdig.