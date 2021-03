Mest country denne gang

Lager rock av en påskehymne fra 1700-tallet.

Jason Ringenberg har vært en trofast Stavanger-gjest. Foto: Scott Willis

Geir Flatøe Journalist

Publisert:

Jason Ringenberg: «Rhinestoned» (Courageous Chicken/Playground)

Jason Ringenberg flyttet fra Illinois til Nashville i 1981 og med backingbandet The Scorchers ble han en countrypunk-pioner. Siden ble det solokarriere, pluss barneplater som Farmer Jason.

Nå hyller 62-åringen borgerrettighetsbevegelsen i «The freedom rides weren't free» og de siste indianerkrigere i «I rode with Crazy Horse», en sang han drømte.

På en plate rotfestet i country bekymrer han seg over hvor Nashville tar veien. Sanger lånt av Carter Family, Hank Williams og The Ozark Mountain Daredevils blir i trausteste laget, men åpningen «Before love and war» og avslutningen «Window town» er bedre, løftet av døtrene Addie og Camille.

De introduserte ham samtidig for John Wesleys 1700-tallshymne «Christ the Lord is risen today», et velkomment bidrag til den tynne stallen med påskesanger i rocketakt.

«Stand tall» (2019) var sprekere, men Fats Kaplin på fele og steelgitar er alltid et pluss.

Beste spor: «Before love and war», «Christ the Lord is risen today», «Window town».