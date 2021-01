Det spøker hos naboen

Den svenske skrekkfilmen «Andre siden» er stilren og skummel, men også temmelig uoriginal.

Et liten familie kjøper den ene halvdelen av et hus, og opplever snart at det skjuler seg noe skummelt i den andre delen i «Andre siden».

Skuespillere: Dilan Gwyn, Linus Wahlgren. Sjanger: Grøsser / Skrekkfilm. Regi: Tord Danielsson, Oscar Mellander. Nasjonalitet: Sverige. Aldersgrense: 15 år.

Dette er den typen sjangerfilm som gir deg det du forventer, verken mer eller mindre. Den handler om en familie på tre, far, barn og bonusmor, som flytter inn i et vertikaldelt hus. Av en eller annen grunn står den andre delen av huset tomt, men det begynner de ikke å stusse på før det er for sent.

Kort tid etter innflytningen får far i huset, Fredrik (Linus Wahlgren), ny jobb, noe som medfører ukependling. Kjæresten Shirin (Dilan Gwyn) ser ut til å ha et godt, om enn noe distansert forhold til sin bonussønn, og har ingen problemer med å ha ansvaret for ham alene i ukedagene.

Men kort tid etter at Fredrik har dratt, begynner merkelige ting å skje. Femåringen Lucas forteller om en Skybert-figur fra nabohuset han liksom leker med, og etter hvert begynner også Shirin å høre lyder som kommer fra den forlatte boenheten på den andre siden av veggen.

Herfra utforsker regissørene Tord Danielsson og Oscar Mellander den velkjente knipa som gjerne oppstår når man hevder at noe overnaturlig skjer uten å ha spesielt mange håndfaste bevis. De bygger opp en trykket stemning som får oss til å forvente at det verste skal skje igjen og igjen, heldigvis uten å overdrive bruken av brå bevegelser og lyder.

Både handling og form er av det velbrukte, forutsigbare slaget. Skuespillerprestasjonene er helt fine, men vi rekker aldri å bli spesielt godt kjent med dem det handler om. Det tar seg litt opp i slutten, men ingen gjør noen spesielt varige inntrykk. Dette er grei underholdning i vintermørket for de av oss som liker denne sjangeren, verken mer eller mindre.