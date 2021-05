Den dårlige broren

BOK: Lee Child ga en av tidenes store helter til lillebroren, og ba ham skrive videre. Hvordan gikk det?

Brødre i blodet: Lee Child (til høyre) gir nå sin lillebror Andrew Child ansvaret for å skrive bøkene om Jack Reacher. Foto: Tasha Alexander/Cappelen Damm

Gunnar Gran Journalist

Lee Child og Andrew Child: Vokteren. Thriller. 319 sider. Cappelen Damm.

Britiske Lee Child (James Grant) har solgt 100 millioner bøker om Jack Reacher, den blonde kjempen som flakker fra by til by – og slår flatt.

Lee Child (66) dro seg mot pensjonsalder, og millionene sto i banken. Prisene sto på peishylla, og dronningen hadde utnevnt ham til Commander of the British Empire. Han begynte å bli lei av Jack Reacher. Kanskje var 24 thrillere nok? Hvorfor ikke slappe av litt? Child hadde faktisk grublet på hvordan han kunne drepe sin helt på en spektakulær måte. Men han klarte ikke å drepe gullhøna. Da var det bedre å gi det gylne fjærkreet videre til sin lillebror Andrew – som også var forfatter.

Andrew Child/Grant er femten år yngre enn sin suksessfulle storebror. Andrew kjenner brorens skrivestil ut og inn, han var alltid en av de første som fikk lese manuskriptet når Lee hadde ferdig en thriller. Men kan han skrive like godt?

Anslaget er bra: Jack Reacher hjelper et stakkars bluesband med å få hyra fra en sleip bareier. Reacher moser ham, så klart. Slåsskampene er vanligvis noe av det mest tilfredsstillende med Child-bøkene, men her ble det litt vanskelig å se for seg hva seg som skjedde. Reacher kjører en stålplate i halsen på bareieren. Hvor kom den plata fra?

Jack Reacher er 195 cm og 113 kilo muskler. Det er et viktig premiss. Filmene om Reacher er utrolig mislykka, fordi lille Tom Cruise spiller gigantiske Jack Reacher.

Årets bok følger den velbrukte formelen: Reacher ser en person i nød. Denne gangen er det en stakkars datafyr som noen tvilsomme typer prøver å bortføre. Reacher griper inn, slår flatt og blir dagens helt. Men nei, hele byen hater faktisk den datafyren. Hvorfor? kommunen er under dataangrep, ingenting virker og it-ansvarlig Rusty Rutherford har fått skylda.

Så langt alt vel. Unge Andrew får inn noen gode slag: "Reacher slo til ham i tinningen, og han spratt mot veggen og sank sammen som om noen hadde kuttet over trådene til en marionett".

Mye er som før i Jack Reacher-land: Den blonde kjempen er en dinosaur, han har aldri eid en mobil og har akkurat fått seg minibankkort, han leser sine aviser og telefonkataloger på papir. Han grubler over hvordan infrastrukturen fungerer i en by, hvordan er planløsningen?

I "Vokteren" kjemper FBI, russisk etterretning, Reacher og Rusty og en gjeng nazister om en dataserver. På den serveren ligger et program som kan hindre russisk innblanding i amerikanske stemmeautomater. Tvil om valgresultatet kan skape kaos og mistillit til hele valgsystemet i USA. Dette ble jo brennhett stoff etter det amerikanske valget. Men forfatteren utnytter ikke stoffet til å sette fyr på handlingen. Det blir noe vagt og teoretisk over det hele. Donald Trump burde dukket opp og utløst detonatoren på dynamitten, men han eksisterer ikke i dette universet.

"Vokteren" blir en stor skuffelse. Spenningen lar vente på seg, helt til de siste sidene. Reachers hjelpere trekker heller ikke opp, hverken Rusty eller en eks-FBI-kvinne som Reacher – stopp pressen – faktisk ikke blir kjæreste med

James Bond-bøkene etter at Ian Flemming gikk i grava var ikke like bra. Sexy western-bøkene skrevet av andre enn Kjell Hallbing hadde ikke samme svungen. Dere skjønner tegningen.

Reacher er ikke så kul som han pleier. Språket flyter ikke som før. Det ble faktisk litt tungt å lese ferdig. Det skjedde aldri med Lee Child. Nei, dette ble nedtur. Jeg elsker jo Jack Reacher og skulle gjerne gitt terningkast 6, men det gikk ikke denne gangen. Og kanskje har lillebror ødelagt hele serien?