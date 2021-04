Et nydelig farvel

Årets påske ble en påminnelse om hvilken stor artist David Olney var.

Anana Kaye og David Olney samarbeider på det som ble Olneys siste plate. Foto: Duende Vision/Black Hen

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

David Olney & Anana Kaye: «Whispers and sighs» (Schoolkids/Border)

I løpet av sine 71 år rakk David Olney over 20 album, og i 2012 ga han ut ep-en «The stone» om påsken. Rett før årets påske ga Børre Bratland, alias General Forsamling, ut platen oversatt til jærsk.

Olney døde på scenen i januar i fjor, da en ny plate akkurat var ferdig mikset. Sangene er skrevet sammen ekteparet Anana Kaye og Irakli Gabriel fra Georgia, landet, med bidrag fra John Hadley. Dette er et Nashville-prosjekt med sterke navn derfra, men det sprenger americana-rammen.

Vi får et pust av Øst-Europa med fiolinen i «Thank you note», ikke langt unna Cohen og Waits. Strykere og piano gis god plass, og Kayes stemme står i stil. Bare hør tittelkuttet.

Et herlig Stones-riff i «Last days of Rome» løsner opp stemningen mot slutten, en befriende motvekt til smerten som melder seg når Olney synger såre «My favorite goodbye».

Beste spor: «My favorite goodbye», «Thank you note», «Behind your smile», «Why can’t we get this right», «Whispers and sighs».