Ukens anbefalte sanger

Jammerdalen ble etablert i fjor, inspirert av 60-tallets gitarrock og 70-tallets progrock.

Stavangerbandet Jammerdalen er fra venstre Steinar Oldereide, Per Riis, Lasse Pedersen, Knut Inge Godal, Christine Falkeid, Steinar Meling og Pia Bertelsen. Foto: Tor Arne Fassotte

Geir Flatøe Journalist

Stavangerbandet hadde planlagt en ep og releasekonsert i begynnelsen av desember, men på grunn av pandemien utsettes dette til 6. februar. Dermed nøyer de seg med en single nå.

Jammerdalen har sitt opphav i Østre bydel, og tekstene til Tore Kvam tar utgangspunkt i det.

Her er listen

Snø – Jammerdalen

Hadde eg bare visst – Skambankt

The reckoning – Sharon Shannon & Jon Allen

One big happy family – Freedom Fry

Ameri’Ka – Jesse Malin

You can have it back – Wild Pink

Mrs. Potters lullaby – Wesley Schultz

Kanskje det var like greit – Johan Berggren

Little things – Death Valley Girls

Riding on the tide of love – Deacon Blue

When the river meets the sea – Matt Nathanson

Drunk on a plane – Izaak Opatz

Family farm – The Hold Steady

I wish you were here – Dropkick Murphys

Lucky streak – Meg Toohey & Sara Bareilles

You'll have to scream louder – Tindersticks

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.