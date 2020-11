For flinkt og uten undertekst

BOK: Den som foreleser for mye, tapper teksten for tolkningsmuligheter.

Helga Flatland er aktuell med romanen «Et liv forbi». Foto: Aschehoug/Agnete Brun

Steinar Sivertsen Litteraturkritiker

Helga Flatland: Et liv forbi. Roman. 264 sider. Aschehoug.

I sin sjette roman fortsetter prisbelønte Helga Flatland (f. 1984, debut 2010) å skrive psykologisk-realistisk omkring familiekonflikter som involverer både foreldre, barn og barnebarn, sterke følelser og mange moralske dilemmaer.

De to jeg-stemmene som forplanter seg gjennom denne kronologisk komponerte teksten, tilhører legen Sigrid på 40 og hennes 67-årige, kreftsyke lærerinnemor Anne, førstnevnte bosatt i Oslo, sistnevnte i en navnløs vestlandsbygd. De får komme til orde i annethvert kapittel, begge i en lett doserende, pekefingerstyrende stil, og de avdekker en riktig gammel sannhet: Vi opplever verden forskjellig.

Dessverre uttrykker fortellerne seg for likt språklig. Tonen i historiene deres er oftest sår og gravalvorlig, tidvis også aggressiv og full av emosjonell ambivalens. Bare unntaksvis overlates noe til leserens fantasi. Så teksten taler definitivt for mye, utsier for lite og er omtrent uten mangetydig undertekst.

Derfor framstår «Et liv forbi» som en flinkt formulert, systematisk oppbygd krise- og sykdomsrapport med klare kunstneriske svakheter.

Det spente forholdet mellom mor og datter skyldes at Sigrid anklager Anne for å ha vist henne manglende oppmerksomhet gjennom oppveksten, noe Magnus – storebroren hennes – og Anne selv ikke uten videre vil vedgå, selv om mora gjennom datterens barndom trolig viet mest tid til Gustav, sin slagrammete, demente ektemann.

Det er mulig at noen kan finne denne tilbakevendende, dødsseriøse kverningen omkring skyld og soning spennende. Jeg gjør det ikke.

I tillegg til «mor svikter datter»-tematikken dreier mye seg om Annes tykktarmskreft med spredning, konstant i dødens skygge, samt tobarnsmora Sigrids familieforhold. Mens portrettene av den 19-årige datteren Mia og den trofaste samboeren Aslak er nyanserte og står til troende, virker den fortidde, gryende dragningen hennes mot klisjéfiguren Jens, legen og ekskjæresten som svek henne da hun var gravid med hans barn, som et postulat.

Best liker jeg en del sceniske skildringer. Av Anne som bader utendørs hver morgen. Av Sigrids møter med den desperate pasienten Frida. Av hva som skjer når datteren Mia skal forsøke å overleve som seg selv i de voksnes ikke spesielt vidunderlige verden. Av Annes forsøk på å nærme seg den språkløse Gustav.