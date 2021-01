Tre forsømte brødre som svømmer for livet

BOK: Innlevende og sårt om traumer skapt av selvopptatte foreldre.

Svenske Alex Schulman er aktuell med romanen «Overleverne». Foto: Gyldendal

Steinar Sivertsen Litteraturkritiker

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Alex Schulman: Overleverne. Roman. Oversatt av Andreas E. Østby. 247 sider. Gyldendal.

De første bøkene til den svenske journalisten og podkastkjendisen Alex Schulman (f. 1976, debut 2009) var biografisk styrt virkelighetsdiktning – om faren, om egen drikkfeldige mor («Glem meg», på norsk 2017), om morens katolske, fordomsfulle forfatterfar Sven Stolpe.

«Overleverne», derimot, lanseres som en fiktiv roman om tre brødre – Nils, Benjamin og Pierre – og deres borgerlige, uforutsigbare, uansvarlige foreldre. Som rapport om å vokse opp i en dysfunksjonell familie, er ikke teksten spesielt original, kan hende. Men den er ofte sanselig og intens, utformet i tredje person entall, med synsvinkelen lagt tett opptil Benjamin, full av medrykkende scener og med en komposisjon som fungerer bra i all sin systematiske, filmatisk orienterte pendling mellom nåtid og fortid.

Innledningskapitlet tidfestes til klokka 23.59 og utspiller seg i juni på et avsidesliggende svensk torp, der de tre voksne, våte, ille tilredte brødrene sitter på en steintrapp, holder rundt hverandre og gråter mens en tilkalt politibil ankommer. Dermed er klarsignalet gitt for en historie som trinnvis beveger seg 24 timer bakover i tid. Gradvis får vi vite hvorfor brødrene etter mange år igjen befinner seg på torpet der de tilbrakte sommerferiene sine med en mamma og en pappa som sviktet omsorgspliktene sine.

Historien om brødrene som utstyrt med en bronseurne kjører til en rød hytte for å oppfylle den avdøde morens siste ønske, utgjør tekstens nåtidsplan. Underveis pendler nåtidsdramatikken til 11 tilbakeskuende kapitler, alle med en overskrift. Her avdekkes familieforhold og dramatiske enkeltepisoder som har kommet til å forme brødrenes liv som voksne – en svømmetur på liv og død for gutter på 7, 9 og 13 år, iscenesatt av en ubetenksom pappa som ikke holder ord, et straffeopphold i en mørk, skremmende jordkjeller regissert av en ufølsom mor, foreldrenes alkoholmisbruk, mobbescener fra skole og familie, såre barndomsminner, farens og morens død, Benjamins traumestyrte selvmordsforsøk og møtet hans med en terapeut som kan komme til å endre livet hans for alltid.

Ellers er morens etterlatte brev til de tre brødrene – som i voksen alder står langt fra hverandre – såpass emosjonelt ladd og innsiktsfullt at det passer bra som en avrunding på en godt oversatt, følsom familiesaga om foreldre som sviker, og barn som påtar seg livstruende sår i sinnet, men overlever.