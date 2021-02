Hard feelgood

De har prøvd å finne essensen av den moderne mannen.

Death By Unga Bunga består av Sebastian Ulstad Olsen, Preben Sælid Andersen, Stian Gulbrandsen, Even Rolland Pettersen og Ole Steinar Nesset. Foto: Martin Bremnes

Stella Marie Brevik Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Death By Unga Bunga: «Heavy male insecurity» (Jansen)

Moss-bandet Death By Unga Bunga har holdt det ekte siden 2010. «Heavy male insecurity» er intet unntak.

Plata gir deg livlig garasjerock, tilsatt pop, pønk og drøssevis av riff og gitarsoloer à la 80-tallet, med humoristiske tekster som fanger zeitgeisten. Tenk The Vaccines. Thin Lizzy. Ramones. PUP. Med hint av 2000s pop-pønk. Pluss en god dose karisma.

De beste låtene gir deg lyst til å danse, smile og slåss på samme tid. Dette er ekte, rett fram, enkelt og greit, småskranglete rock som får deg til å savne trange konsertscener og innpåsliten mannesvette.

Albumet følger stilen bandet har hatt på tidligere utgivelser, men tempoet er raskere, bandet slår hardere og vokalist Sebastian Ulstad Olsen er, om mulig, mer intens.

Steget mot sjangerens harde kjerne ønskes velkomment. Her er det lite som kan virke polert eller pretensiøst. Albumet er en underholdende ode til den moderne mannen og gitarrocken.

Beste spor: «Egocentric», «Not like the others», «All pain no gain».