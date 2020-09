Flukten fra de gode menneskene

BOK: Noen mennesker er så inderlig gode at de vil skade og drepe deg om du ikke innser hvor inderlig gode de er.

Norsk-iraneren Soudabeh Alishahi har en engasjerende historie å fortelle. Foto: Julie Pike, Gyldendal

Steinar Brandslet

Soudabeh Alishahi: En vakker dag. Roman. 365 sider. Oversatt av Siavash Sangtarash og Anne Oterholm. Gyldendal.

Norsk-iraneren Soudabeh Alishahi er blant de velsignede forfatterne som har en ordentlig historie å fortelle, og som i tillegg greier å formidle den engasjerende. I hvert fall i lange perioder.

Afra vokser opp i et Iran der storbyjenter svinser rundt i akkurat de klærne de vil og kan delta i svømmekonkurranser uten å bli sett på som annet enn sportslige. Men sjahen er ikke vennlig overfor meningsmotstandere, og sikkerhetspolitiet hans undervurderer noen av de inderlig gode menneskene.

Islamistene tar over til massenes jubel i 1979. Afra finner nær heldekkende klær for å unngå mennene som kutter nakne damelår med barberblader. Snart trer svartkledde kvinner frem fra skyggene og arresterer de umoralske. De undertrykkede er blitt undertrykkere. Maktmisbruk er ofte bare et spørsmål om mulighet.

Men «En vakker dag» handler ikke egentlig om storpolitikk. Den handler om helt alminnelige mennesker. Afra selv er ikke i nærheten av å være den mest interessante personen i hennes egen bok, til tross for at hun utsettes for til dels ekstreme hendelser.

Kvinner gjemmer vekk hijab og chador straks flyet passerer landegrensen på veien ut, for de synes ikke plaggene er det minste frigjørende. Handlingen tar oss snart til Oslo, og kontrastene til et land som du skal være ganske vridd for ikke å mene er ganske så fritt. Heldigvis er ikke dette en direkte hyllest av én kultur og nedrakking av en annen.

På sitt beste lar forfatteren enkeltord som «enke» og «ennå» erstatte flere avsnitt, kanskje kapitler, med utenomsnakk. Handlingen flyter vakkert så lenge hun er i Iran. Mot slutten får en av sidekarakterene slippe til over altfor mange sider med noe nær en monolog. Det er ikke et spesielt elegant grep.

«En vakker dag» er en påminner om at folk er folk, og at vi ikke er enten feige, modige, rause, bitre, smålige eller glade, men en miks av absolutt alt, uansett om vi kommer fra her eller der. Den er også en drøm om at de inderlig gode menneskene bare skal la oss andre være i fred.