Trioen i Radioresepsjonen og Herman Flesvig går til Schibsted

I løpet av året lanserer Schibsted en ny podkastsatsing. De har fått med seg gjengen i Radioresepsjonen i tillegg til Mikkel Niva og Herman Flesvig.

Tore Sagen, Bjarte Tjøstheim og Steinar Sagen går til Schibsted.

Forrige uke kom nyheten om at Radioresepsjonen gir seg i NRK etter 15 år.

– Vi fikk rett og slett et tilbud vi ikke kunne si nei til, sa Bjarte Tjøstheim i NRKs pressemelding 8. mars.

Siden har det blitt spekulert i hva gjengen skal videre. I dag kom svaret.

Sammen med Herman Flesvig og Mikkel Niva går trioen i Radioresepsjonen til Schibsted. Dette skriver Schibsted News Media i en pressemelding.

Satser på podkast

Schibsted News Media satser stort på lyd, og skal i løpet av året lansere et eget abonnementsbasert podkastprodukt.

– Podkast som eksklusivt innhold er en økende internasjonal trend, som også vi nå satser på for fullt. Dette er en felles Schibsted-satsing, hvor vi har som ambisjon å samle Norges beste podkastinnhold på ett sted.

Vi har gjennom mediehusene våre allerede en tung kompetanse og posisjon innen podkast, og vil fremover investere ytterligere i kvalitetsinnhold. Vi tror dette vil bidra til mer mediemangfold innen lyd, og et bedre tilbud til alle som elsker podkast, sier Siv Juvik Tveitnes, konserndirektør for Schibsteds nyhetsmedier.

Friminutt har posisjonert seg som en av Norges største podkaster og har ifølge den offisielle topplisten, Podtoppen.no, rundt 350.000 nedlastinger i uken. Radioresepsjonen er også blant de mest spilte podkastene i landet og har ukentlig hatt rundt 500.000 nedlastinger.

Mikkel Niva og Herman Flesvig står bak Norges største podkast, nå kommer også de til Schibsted.

Norges største podkastprofiler

Schibsted nyhetsmedier er fornøyde med profilene de har fått inn.

– Vi er mer enn utrolig fornøyde med å ha signert Tore og Steinar Sagen og Bjarte Tjøstheim, og vi gleder oss veldig til å jobbe med dem. Vi skulle gjerne delt nyheten tidligere, men i slike prosesser er det naturlig nok mange hensyn å ta, så vi hadde rett og slett ikke mulighet til å kommentere på dette før nå, sier Tveitnes.

Gjengen fra Radioresepsjonen er glad for at de endelig kan kan fortelle lytterne sine hva planen videre er.

– Det er veldig deilig at vi endelig kan fortelle hvor vi skal, og selv om det både er litt spennende og skummelt, har vi veldig tro på den veien Schibsteds nå går med eksklusivt podkastinnhold. Vi lover iallfall at vi skal fortsette å gi våre trofaste tilhengere, og kanskje noen nye, lettbeint underholdning på et skyhøyt nivå. Og så må vi jo finne på et nytt navn, sier Steinar Sagen på vegne av trioen.

Selv om Herman Flesvig og Mikkel Nivas nåværende podkast “Friminutt” er mye ferskere enn Radioresepsjonen, har de rukket og etablere seg godt. Og har klart å bli Norges største med rundt 200 000 unike lyttere i uken.

– Etter snart tre år med “Friminutt”, så er det på tide at vi trekker inn i klasserommet og begynner å jobbe litt for pengene. Når det gjelder selve innholdet vi skal lage kan vi garantere like meningsløst innhold, fjas og moro som før, sier Herman Flesvig og Mikkel Niva.

Tveitnes har god tro på de nye Schibstedprofilene.

– Dette er en stor dag for oss, og hadde det ikke vært for koronaen hadde vi både feiret og klemt. Med disse navnene får vi en fantastisk kick start på satsingen. Det er en stor tillitserklæring fra alle disse fem stjernene at de ønsker å samarbeide med oss, og vi skal forvalte den tilliten med respekt, sier Siv Juvik Tveitnes.

Siv Juvik Tveitnes er fornøyd med profilene de har fått med seg.

Forstår at det vil komme spørsmål

Tveitnes forteller at podkastsatsingen er noe Schibsted har jobbet med i lang tid, men på grunn av hensynet til konfidensialitet rundt profilene har det vært ytterst få i Schibsted og mediehusene som har vært kjent med detaljene i prosjektet.

Hun er også tydelig på at podkast-avtalene til Flesvig, Niva, Tjøstheim og Sagen-brødrene er med Schibsted, og ikke med de enkelte mediehusene.

– Vi forstår at denne gode nyheten vil generere en hel masse spørsmål, men på grunn av avtalene vi har med våre kommende podkast-stjerner, samt konkurranseforhold, er det fortsatt en del informasjon vi ennå ikke er klare til å dele, sier Siv Juvik Tveitnes.

Naturlig del av mediehverdagen

Sjefredaktør i Stavanger Aftenblad, Lars Helle har også tro på podkastsatsing.

-Podkast er blitt en viktig og naturlig del av mediehverdagen til folk. Det har vi i Norges største mediekonsern tatt innover oss i flere år. Alle mediehusene har egne podkaster. For tiden lager vi i Aftenbladet sportspodkasten Studio A og aktualitetsprogrammet Aftenbla-bla. Om kort tid lanserer vi et stort graveprosjekt i podformat og mer vil komme. At våre eiere nå kaprer personene bak de største podkastene i landet, er veldig positivt.

Han legger til at det vil ta noen måneder før vi får høre radioresepsjongjengen, Mikkel Niva og Herman Flesvig på en schibstedplattform, og at det derfor er for tidlig å si hvordan dette blir, men det at er viktig for alle mediehusene i konsernet å knytte seg til de beste innen dette formatet.

-De nye podkastene blir separate abonnementsprodukter som ikke vil bli lagt under eksisterende titler, men vi ser store muligheter i å for eksempel kunne slå sammen et abonnement på de nye podkastene og et abonnement på Stavanger Aftenblad. Det vil gi mer verdi til abonnentene våre, sier Lars Helle.

