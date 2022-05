Pia Tjelta fikk trofeet tilbake, angrende synder tok kontakt

Pia Tjelta har fått det stjålne trofeet tilbake.

Pia Tjelta vant pris for beste birolle.

NTB

Publisert: Publisert: 7. mai

Det er VG som melder at en ukjent mann har meldt seg. Tjelta forteller mandag morgen til avisen at prisen i gull er lokalisert.

– En angrende fyr våknet med tidenes fylleangst, stakkars, skriver skuespilleren i en tekstmelding til VG.

Hun forteller at trofeet fortsatt befinner seg i Bergen, og at hun ikke ante hvem mannen var før han tok kontakt på melding over Instagram. Tjelta lar mannen forbli anonym.

– Statuetten veier jo et tonn, så jeg slapp overvekt på flyet, sier Tjelta.

Dette skrev Aftenbladet søndag:

Lørdag vant Pia Tjelta pris for beste birolle under Gullruten. Men senere fikk hun seg en ubehagelig overraskelse.

– Shit, så digg! ropte Tjelta fra scenen.

Der var hun svært følelsesladet, og til Dagbladet forteller hun etter seieren at det handler om kollegaene.

– Egentlig mest overveldet av denne gjengen. Vi er som en familie, og har jobbet sammen siden 2016. Denne familien er bare rørende å være en del av, sier hun.

Etter prisutdelingen lørdag kveld dro hun på etterfest på hotellet.

Etter å ha feiret sammen med bransjekolleger på dansegulvet kom hun tilbake, bare for å finne ut at prisen var borte.

– Den er stjålet, sier hun til VG og flirer.

– Hvordan vet du det?

– Festen var jo på hotellet. Alle hadde prisene med seg. De stod på bordene til de forskjellige produksjonsselskapene.

Tjelta mistenker at noen som var til stede på festen ble litt for full, og så tenkte det var en artig røverstrek.

Hun synes episoden først og fremst er morsom.

– Men jeg vil jo gjerne ha den tilbake da. Jeg må få den opp på peishylla, sier hun.

Hun har også lagt ut en story på Instagram der hun skriver «DM hvis du tog an då».

Fredag ble det kjent ut hun får fortsette i rollen som Ingrid Nyman i Lykkeland – muligens i tre sesonger til.

Les også Vil lage tre sesonger til av Lykkeland

Pia Tjelta spiller oljefruen Ingrid Nyman i serien.

Les også Måtte legge bort Mongoland 2 da Vegar Hoel døde. Nå lager de tv-serie fra Sandnes med Lykkeland-stjerne i hovedrollen

Les også Han dykket dypere enn han burde. Han gjorde det fordi vi skulle bygge Lykke­landet. Nå er han glemt. Og han er ikke alene

Les også Her ble sesong 2 av «Lykke­land» spilt inn

Les også Gode seertall for Lykkeland og Kielland-dokumentar

Les også Bedehus i Lykkeland

Komiker, skuespiller og manusforfatter Herman Flesvig vant publikumsprisen under årets Gullruten-utdeling.

– Dette er en ego-pris, og er det noen som ikke trenger mer selvtillit så er det meg, sa Flesvig fra scenen etter å ha mottatt prisen før han blant annet takket NRK for «muligheten til å blomstre».

Herman Flesvig fikk publikumsprisen under utdelingen av Gullruten 2022 i Grieghallen.

Flesvig er blant annet kjent for humorserien Førstegangstjenesten, som han har laget for NRK. Han har også deltatt i flere underholdningsprogrammer for kanalen, blant annet sammen med Robert Stoltenberg.

I 2021 varslet Flesvig at han slutter i NRK, og tok med seg sin populære podkast sammen med Mikkel Niva til Schibsted.

Anne Kat Herland mottok hedersprisen under utdelingen av Gullruten 2022 i Grieghallen.

Komiker og TV-stjerne Anne-Kat. Hærland vant hedersprisen under lørdagens Gullruten-utdeling i Bergen.

Hærland er blant annet kjent for å ha vært fast deltaker i underholdningsprogrammet «Nytt på Nytt» fra 1999 til 2007. Hun har også hatt sitt eget talkshow på TVNorge, og har opptrådt som standupkomiker i mange år.

Hun har i 2022 varslet at hun vil komme med en ny podkast, laget for Aller, skrev Dagbladet i januar. Hærland har også vært åpen om at hun har øyesykdommen ritinitis pigmentosa, som fører til et innsnevret syn.

– Jeg vet ikke hva jeg si. Jeg er veldig glad for denne her. Tusen, tusen takk!

Det var en beveget Hærland som mottok en av de gjeveste prisene under årets Gullruten.

– Jeg pleier å ha lagt meg på denne tiden her, fleiper komikeren på scenen.

– Jeg er veldig glad for det, men som sagt samtidig litt sjenert i sånne situasjoner som det her. Så jeg holder meg med å si takk også løper jeg fra scenen.

– Tusen takk skal dere ha!

Gullruten-prisene ble delt ut i Grieghallen i Bergen lørdag kveld, og det deles ut totalt 21 priser under årets sending.

Gullruten-prisene ble delt ut i Grieghallen i Bergen lørdag kveld, og det deles ut totalt 21 priser under årets sending.

Her er listen over vinnerne:

BESTE KONKURRANSEDREVNE REALITY:

«Kompani Lauritzen» – Seefood TV – TV 2

BESTE BIROLLE:

Pia Tjelta, «Lykkeland 2» – Maipo Film – NRK

BESTE DOKUMENTARSERIE:

«Gåten Agnes» – NRK – NRK

BESTE REALITY:

«Med Monsen på villspor» – Nordisk Film TV/NRK – NRK

TV-DOKUMENTAR:

«Jakten på tonetreet» – Norsk Fjernsyn – NRK

ÅRETS DELTAGER:

Fritz Aanes, «Hodet i klemme» – NRK – NRK

BESTE SPORTS ELLER EVENTPROGRAM:

«P3 Gull» – NRK – NRK

BESTE NYHETS- ELLER AKTUALITETSPROGRAM:

«Uønsket» – NRK – NRK

BESTE PROGRAMLEDER – UNDERHOLDNING:

Jon Almaas og Solveig Kloppen, «Alle mot alle» – Nexiko – Warner Bros. Discovery

ÅRETS GRØNNE PRODUKSJON:

«Farmen» – Strix – TV 2

BESTE PROGRAMLEDER – NYHET, SPORT ELLER AKTUALITET:

Leo Ajkic, «RUS» – Pandora Film – NRK

BESTE BARNE- ELLER UNGDOMSPROGRAM:

«Rabalder» – Nordicstories Nord – NRK

BESTE LIVSSTILSPROGRAM:

«HAIK» – NRK – NRK

BESTE KARAKTERDREVNE DOKUMENTARSERIE:

«Hodet i klemme» – NRK – NRK

PUBLIKUMSPRISEN:

Herman Flesvig

BESTE SKUESPILLER:

Henriette Steenstrup, «Pørni» – Monster – NENT

BESTE UNDERHOLDNINGSPROGRAM:

«Kongen befaler» – Nordisk Film TV – Warner Bros. Discovery

BESTE HUMORPROGRAM:

«Basic Bitch» – Feelgood SFT – Warner Bros. Discovery

ÅRETS NYSKAPNING:

«Latterlig politikk» – NRK – NRK

BESTE DRAMASERIE:

«Pørni» – Monster – Viaplay

HEDERSPRISEN:

Anne-Kat Hærland