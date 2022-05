Pia Tjelta vant pris for innsatsen i Lykkeland

Pia Tjelta vant pris for beste birolle under Gullruten lørdag kveld.

- Shit, så digg! Ropte Tjelta fra scenen.

Der var hun svært følelsesladet, og til Dagbladet forteller hun etter seieren at det handler om kollegaene.

– Egentlig mest overveldet av denne gjengen. Vi er som en familie, og har jobbet sammen siden 2016. Denne familien er bare rørende å være en del av, sier hun.

Herman Flesvig fikk publikumsprisen under utdelingen av Gullruten 2022 i Grieghallen.

Komiker, skuespiller og manusforfatter Herman Flesvig vant publikumsprisen under årets Gullruten-utdeling.

– Dette er en ego-pris, og er det noen som ikke trenger mer selvtillit så er det meg, sa Flesvig fra scenen etter å ha mottatt prisen før han blant annet takket NRK for «muligheten til å blomstre».

Flesvig er blant annet kjent for humorserien Førstegangstjenesten, som han har laget for NRK. Han har også deltatt i flere underholdningsprogrammer for kanalen, blant annet sammen med Robert Stoltenberg.

I 2021 varslet Flesvig at han slutter i NRK, og tok med seg sin populære podkast sammen med Mikkel Niva til Schibsted.

Gullruten-prisene ble delt ut i Grieghallen i Bergen lørdag kveld, og det deles ut totalt 21 priser under årets sending.

Her er listen over de nominerte og vinnerne som utheves:

BESTE KONKURRANSEDREVNE REALITY:

«Kompani Lauritzen» – Seefood TV – TV 2

BESTE BIROLLE:

Pia Tjelta, «Lykkeland 2» – Maipo Film – NRK

BESTE DOKUMENTARSERIE:

«Gåten Agnes» – NRK – NRK

BESTE REALITY:

«Med Monsen på villspor» – Nordisk Film TV/NRK – NRK

TV-DOKUMENTAR:

«Jakten på tonetreet» – Norsk Fjernsyn – NRK

ÅRETS DELTAGER:

Fritz Aanes, «Hodet i klemme» – NRK – NRK

BESTE SPORTS ELLER EVENTPROGRAM:

«P3 Gull» – NRK – NRK

BESTE NYHETS- ELLER AKTUALITETSPROGRAM:

«Uønsket» – NRK – NRK

BESTE PROGRAMLEDER – UNDERHOLDNING:

Jon Almaas og Solveig Kloppen, «Alle mot alle» – Nexiko – Warner Bros. Discovery

ÅRETS GRØNNE PRODUKSJON:

«Farmen» – Strix – TV 2

BESTE PROGRAMLEDER – NYHET, SPORT ELLER AKTUALITET:

Leo Ajkic, «RUS» – Pandora Film – NRK

BESTE BARNE- ELLER UNGDOMSPROGRAM:

«Rabalder» – Nordicstories Nord – NRK

BESTE LIVSSTILSPROGRAM:

«HAIK» – NRK – NRK

BESTE KARAKTERDREVNE DOKUMENTARSERIE:

«Hodet i klemme» – NRK – NRK

PUBLIKUMSPRISEN:

Herman Flesvig

BESTE SKUESPILLER:

Henriette Steenstrup, «Pørni» – Monster – NENT

BESTE UNDERHOLDNINGSPROGRAM:

«Kongen befaler» – Nordisk Film TV – Warner Bros. Discovery

BESTE HUMORPROGRAM:

«Basic Bitch» – Feelgood SFT – Warner Bros. Discovery

ÅRETS NYSKAPNING:

«Latterlig politikk» – NRK – NRK

BESTE DRAMASERIE:

«Pørni» – Monster – Viaplay